Ещё
В Пермском крае четверо суток ищут 77-летнюю Валентину Гусеву
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Пермском крае четверо суток ищут 77-летнюю Валентину Гусеву 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Пермском крае в посёлке Лямино пропала 77-летняя Гусева Валентина Петровна.
По словам сына пропавшей, Валентина Петровна ушла из дома в неизвестном направлении 25 июля. В тот же день около 22 часов её видели в Лямино у шестого подъезда дома 4 по улице Первомайской. С тех пор о месте её нахождения ничего не известно.
Женщина страдает потерей памяти. Она была одета в белый платок, платье жёлто-коричневого цвета, синюю с белыми полосами кофту поверх другой, сиреневого цвета. На ногах пропавшей темные туфли и коричневые колготки.
Всех, кто что-то знает о месте нахождения женщины, просят сообщить в полицию или родным по телефонам 89194920584, 83425653930 или 89504783668.
АиФ Пермь: последние новости
В Прикамье электричка сбила молодого мужчину Пермячка вошла в топ-10 финалисток конкурса Miss Maxim Пермяков просят сдать кровь редкой группы для семилетней Виктории
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 признаков плохой хозяйки в доме13
Почему шумит в ушах
Как живут брошенные жены знаменитостей1
Как самовар: в Сети раскритиковали платье Бородиной11
Седокова возмутила выступлением в купальнике76
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
03:25
Полуобнаженная Ксения Алферова прикрылась шляпой
Звёзды
00:22
Вера Брежнева взбудоражила мужчин снимком
Звёзды
00:59
Беременная Анна Хилькевич недовольна своим носом
Звёзды
04:10
Известные мужчины, обжегшиеся на юных подружках
Звёзды
10:06
Как живут брошенные жены знаменитостей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение