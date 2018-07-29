В Пермском крае четверо суток ищут 77-летнюю Валентину Гусеву

В Пермском крае в посёлке Лямино пропала 77-летняя Гусева Валентина Петровна.

По словам сына пропавшей, Валентина Петровна ушла из дома в неизвестном направлении 25 июля. В тот же день около 22 часов её видели в Лямино у шестого подъезда дома 4 по улице Первомайской. С тех пор о месте её нахождения ничего не известно.

Женщина страдает потерей памяти. Она была одета в белый платок, платье жёлто-коричневого цвета, синюю с белыми полосами кофту поверх другой, сиреневого цвета. На ногах пропавшей темные туфли и коричневые колготки.

Всех, кто что-то знает о месте нахождения женщины, просят сообщить в полицию или родным по телефонам 89194920584, 83425653930 или 89504783668.