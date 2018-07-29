Больше — не значит лучше: звезды с маленькой грудью

Согласись, размер не всегда имеет значение. Необязательно обладать выдающимися формами, чтобы оставаться желанной и красивой. Мы собрали звезд, которые доказывают, что маленькая грудь — не повод для комплексов.

Милла Йовович (42) никогда не пыталась искусственно увеличить свою грудь с помощью push-up. Наоборот, актриса часто появляется на публике в откровенных нарядах, демонстрирующих скромный размер.

Оливия Уайлд (34) неоднократно заявляла, что довольна своей фигурой и размерами. К тому же актриса не стесняется загорать топлес. А мужской журнал Maxim не раз называл ее самой «горячей» женщиной в мире. И кто сказал, что большая грудь делает женщину красивее?

Кира Найтли (33) нисколько не стесняется своей маленькой груди. Наоборот, девушка считает это одной из своих главных фишек. Однажды звезда подала в суд на фотографа, который решил «усовершенствовать» ее формы на снимке для постера к фильму «Король Артур».

Эшли (31) и Мэри-Кейт Олсен (31) не могут похвастаться пышными формами, но их это нисколько не смущает, даже на красную дорожку они выходят без подкладок и пушапа.

Кейт Мосс (44), как-то заявила, что именно благодаря скромному размеру груди она добилась успехов в модельной карьере. Небольшая грудь стала ее визитной карточкой, которая выгодно отличала Кейт от других актрис.

Шарлиз Терон (42) тоже не отличается выдающимися формами. Однако маленькая грудь актрисы не мешает ей быть в центре внимания, когда она гордо вышагивает по ковровой дорожке в платье с глубоким декольте.

Небольшая грудь не помешала Роузи Хантингтон-Уайтли (31) стать успешной моделью и «ангелом» Victoria’s Secret. Скорее, наоборот, утонченная фигура и отсутствие пышных форм стали ее визитной карточкой.

После рождения детей Гвинет Пэлтроу (45) задумывалась о пластической операции. Но решила, что маленькая грудь — красиво и удобно. К тому же отсутствие пышных форм не делает актрису невостребованной.

Пэрис Хилтон (37) никогда не комплексовала. Наоборот, миниатюрная блондинка при любом удобном случае подчеркивает свой скромный размер глубоким декольте, полупрозрачными и открытыми платьями.

Кто бы мог подумать, но, оказывается, когда-то Шакира (41) стеснялась своей маленькой груди и даже задумывалась о пластической операции. Сейчас все комплексы позади, и певица уверенно чувствует себя в любых нарядах.

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