Психолог: Риск заработать клиническую депрессию из-за соцсетей не так велик

Специалисты все громче заявляют о вреде социальных сетей для психического здоровья человека. Якобы в погоне за лайками вполне можно заработать депрессию, бессонницу или приступы тревоги. Так ли «страшен черт», «Вечерней Москве» рассказала психолог Елена Виноградова

Ученые доказали: соцсети вполне могут вызывать зависимость, как провоцируют ее еда или алкоголь. Многие из нас уже и представить себе не могут день без общения в чате и публикаций на своей странице в Instagram. Елена Виноградова подчеркивает: в соцсетях нет ничего плохого, вопрос лишь в том, как ими правильно пользоваться.

— Интернет открывает перед людьми огромные возможности, — отметила психолог. — Но зависимость от тех же социальных сетей действительно формируется. Это происходит, к примеру, от желания стать популярным. Люди начинают обращать пристальное внимание на количество лайков под их постами. Это создает иллюзию значимости. Человек мог не реализовать себя на работе или в хобби, зато лайки для него — подтверждение популярности.

Когда пользователь не уверен в себе, его легко может выбить из колеи любой мало-мальски обидный комментарий.

— А бывает наоборот, человек мог работать над текстом поста целый день, вложить в него душу, а никакой реакции нет. Это тоже провоцирует тревогу, как и ожидание реакции других людей на опубликованное высказывание. Ведь не секрет, что в интернете существует буллинг (травля. — Прим. «ВМ»). То есть там происходит все, что присутствует в социуме, просто в соцсетях это более сконцентрировано, — считает Елена Виноградова.

Ученые заметили, что после просмотра фотографий инстаграм-звезд у людей вполне может упасть самооценка. Глядя на идеальные снимки красавиц и красавцев в блестящей спортивной форме на дорогой яхте под лучезарным солнцем, ряд пользователей начинают выискивать у себя жировые складки на животе, даже если их там нет, и оглядывать свою скромную квартиру. После такого в человеке начинает зреть мысль о собственной нереализованности.

— Чаще всего такими снимками грешит именно Instagram, там полно красивых картинок, — сказала психолог. — Но многие не осознают, что там все слишком идеально, потому что отлично поработал фотошоп. А читатели воспринимают все за чистую монету. Человеку, чтобы обезопасить себя от потери уверенности в себе, нужно правильно понимать свои ценности жизни, ориентиры. Нужно отдавать себе отчет, что красивая картинка в соцсетях не всегда является реальностью человека, который ее публикует.

Спрос на роскошь рождает предложение, пусть даже и на ее иллюзию. В интернете можно встретить сотни предложений арендовать огромный букет роз или дорогое колье для сочных фото в социальных сетях. На желающих хотя бы чуть-чуть приблизиться к роскоши предприимчивые бизнесмены зарабатывают десятки тысяч рублей.

— Людям, которые пользуются такими услугами, важно не только приблизиться к идеалу, но и сделать так, чтобы это увидели другие, — объясняет специалист. — Опять же все ради лайков и внимания, желания сказать, что у него все замечательно. Это идет от нестабильной самооценки, как правило, заниженной. Подобное происходит, когда в жизни у человека нет собственных опор, и тогда он обращается к внешним атрибутам. Это становится жизнью напоказ ради одобрения случайных пользователей.

У подобного эффекта есть свои корни. Еще несколько лет назад о яркой жизни красивых и богатых люди узнавали из глянцевых журналов.

— Просто сейчас их стали меньше смотреть и чаще просматривать ленты социальных сетей. Но если в журнал попасть тяжело, то вот опубликовать снимок в интернете может практически каждый. И когда некоторые люди видят красивое фото, они начинают думать, что вот она смогла, а чем я хуже? Хотя неизвестно, помогали ей раскрутиться в интернете или нет, — сказала Елена Виноградова.

Она подчеркнула, что риск заработать депрессию как заболевание после нахождения в соцсетях для обычного человека не так велик. К этому должна быть определенная предрасположенность. Но вот заработать себе плохое настроение — вполне. Правда, если опять же у вас заниженная самооценка.

— Человеку, у которого с ней все в порядке, подобное не грозит, — резюмировала психолог.