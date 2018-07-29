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Как избавиться от колорадского жука. Советы по борьбе с вредителем
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Как избавиться от колорадского жука. Советы по борьбе с вредителем 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Различные виды насекомых — главные враги дачников, выращивающих у себя на огородах овощи и фрукты. Но настоящий ночной кошмар — колорадский жук. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснил у профессионального садовода, как бороться с вредителем, пожирающим картофель и томаты.
Ранее «Вечерняя Москва» уже рассказывала, как бороться с муравьями. По традиции, есть два метода — победить насекомое с помощью химических веществ, продающихся в магазине, или прибегнуть к народным методам в борьбе за свой урожай. Кандидат сельскохозяйственных наук, популярная телеведущая и автор книг о работе в саду и огороде Октябрина Ганичкина рассказывает, что оба способа по-своему эффективны.
— Начнем с химических веществ, которые продаются в магазине. У них есть свои плюсы и минусы. Среди положительных качеств — доступность, скорость и простота. В любом магазине для садоводов вы сможете приобрести необходимое средство. Внимательно следуйте инструкции, указанной на упаковке. Как правило, химические вещества справляются с уничтожением вредителя и его личинок в течение 15 минут. Это действенный метод, но у него есть и свой минус. Обычно через некоторое время колорадский жук возвращается, поэтому стоит прибегать к использованию химических веществ повторно, — рассказала Октябрина Ганичкина.
Вредители зимуют глубоко под землей. Колорадский жук выходит на охоту за вашим картофелем, когда ботва достигает примерно 15–16 сантиметров.
— Самый опасный период наступает тогда, когда картофель еще молодой. В конце августа его уже собирают. До этого растения находятся в опасности, — пояснила Октябрина Ганичкина.
Специалист выделила и народные методы борьбы с колорадским жуком, которые, по ее словам, работают ничуть не хуже.
— Хорошо, когда у вас большая семья. Снаряжайтесь ведрами и перчатками, собирайте колорадских жуков и залейте их раствором с солью. Не нужно использовать при этом бензин. Колорадский жук погибнет и в соляном растворе. Так вы сильно снизите популяцию этих насекомых на своем огороде и, скорее всего, они вас больше не потревожат, — сказала Октябрина Ганичкина. — Еще колорадские жуки очень сильно не любят золу. Стоит осыпать ей свои грядки, и вредители не будут к ним приближаться. Для этого необходимо взять марлевый мешочек, положить в него древесную золу и потрясти на огороде около посевов.
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