Все в огород. Что можно посадить на даче в августе

«Вечерняя Москва» расскажет, какие растения идеально подойдут для посадки в последний месяц лета.

Дачники потихоньку готовятся собирать урожай. Для тех, у кого еще осталось место в саду, есть идеальные растения, которые могут его занять.

Огород

Когда основные посадки уже позади, самое время посадить зелень, которая станет отличным дополнением к столу. Выбор огромный: петрушка, укроп, базилик, руккола, горчица, салат, в общем, практически все, что ваша душа пожелает. Взойдет она уже к следующей весне. Ряд экспертов советуют сажать в начале августа картофель-40-дневку, черную редьку и лук. Август — идеальное время для выращивания редиса. Это быстрорастущая культура, после заглубления урожай будет примерно через 20 дней. Хорошо для этого времени подойдут скороспелые сорта свеклы и моркови.

Теплица

Август отлично подходит для посадки раннеспелых сортов огурцов. Взойдут они к октябрю. Вполне можно запланировать посадку брокколи, редиса и капусты. В отапливаемых теплицах приживутся перцы и баклажаны.

Цветники

Специалисты советуют в августе переключить внимание на цветники. Этот месяц — идеальный для того, чтобы посадить нарциссы, мускари, крокусы и безвременники. Если вы давно хотели видеть из окна своей дачи, как растет хвойное дерево, август — самое время, чтобы решить этот вопрос. Середина августа считается самым благоприятным моментом для укрепления их корневой системы. В это время можно посадить и сирень, которая будет радовать вас своим шикарным видом уже к будущей весне.