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Стало известно, почему сын Бекхэма бросил учебу
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Стало известно, почему сын Бекхэма бросил учебу 

Russianshowbiz.info 59 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Новость о том, что 19-летний Бруклин, сын Виктории и Дэвида Бекхэмов оставил учебу в Нью-Йоркском университете озадачила многих.
Бруклин долгое время мечтал освоить профессию фотографа и выбранный университет был его главной целью долгие годы. Но, как оказалось, сын звездной четы оставил обучение ради возможности создать собственную коллекцию одежды.
Бруклину предложили солидный контракт. Учитывая количество подписчиков на его страничке в Инстаграм, а также связи его родителей, у Бруклина есть хорошие шансы начать успешную карьеру в сфере моды и стиля. Правда, в отличие от своей мамы, Бруклин пока будет работать над созданием модных, но доступных нарядов.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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