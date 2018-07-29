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Как настроиться на рабочий процесс в первый день недели
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Как настроиться на рабочий процесс в первый день недели 

Вечерняя Москва 17 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
После выходных, особенно жарким летом, порой бывает сложно настроиться на работу. Понедельник — день особый и очень тяжелый. О том, как войти в привычный график и настроиться на рабочую волну «Вечерней Москве» рассказал специалист.
Фитнес-тренер Андрей Родников считает, что сложности, с которыми человек сталкивается в начале недели, возникают из-за психического состояния, которое, в свою очередь, неразрывно связано с физическим самочувствием.
— Представьте себе: у вас было два выходных дня, и в воскресенье вы легли спать поздно. Конечно, будет сложно настроиться на работу, — рассказал Андрей Родионов.
Фитнес-тренер считает, что в таких случаях, как и с болезнями — нужно не устранять симптомы, а искать причину и заниматься профилактикой.
— Кофе, конечно, взбодрит и вы, возможно, почувствуете прилив сил и начнете лучше концентрироваться, но от недосыпания этот напиток не избавит. Такое состояние будет накапливаться и протянется до выходных, когда «выспавшись» за всю неделю, вы опять собьете режим, — пояснил Андрей Родионов.
Если у Вас плохая концентрация, фитнес-тренер рекомендует отводить для отдыха полноценные восемь часов и регулярно заниматься физической нагрузкой.
— Пусть это будет даже простая зарядка по утрам. Несколько упражнений быстро приведут вас в чувство, и вы будете бодры. Через пару недель вы заметите, как улучшается ваше самочувствие. Чтобы получить какой-либо эффект, заниматься необходимо регулярно, — отметил Андрей Родионов. — Безусловно, очень помогает прийти в себя и холодный душ.
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