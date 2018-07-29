Зачем в Викторианскую эпоху с собой на пляж брали купальные машины

Современные люди собирают на пляж небольшую сумку вещей, которые точно пригодятся, например, купальник, крем для защиты от солнца, полотенце и подстилку. Однако в Викторианскую эпоху для купания в море многим приходилось брать с собой целую комнату на колесах, которая впоследствии окуналась в воду. В XIX веке в Англии нравы не позволяли женщинам загорать, а купаться на общественном пляже можно было только с наличием специального приспособления. На отдых они приезжали в специальных фургонах, которые отличались только размерами и формой, но цель у всех была одна. В них женщины скрывались от посторонних глаз, а также могли спокойно купаться на комфортной глубине. При этом купальные костюмы у них тоже существенно отличались от современных, и больше напоминали полноценные платья и брючные костюмы. Когда женщины были готовы уходить с пляжа, они просто поднимали флажок, которым был оснащен фургон, и специальные люди увозили их на берег. Внутри таких машин все обустраивалось для удобства их пользователей, например, здесь имелись обязательные вешалки для полотенец и вещей, шкафчики для парфюма и мыла. Мокрая одежда, которая использовалась для купания в море, сразу отправлялась в специальный мешок. Весь пол был покрыт ковром, а на стене висело зеркало. Все свободное пространство привлекательно декорировалось. Не все женщины в то время умели плавать, поэтому для удобства клиента предлагалась услуга надсмотрщицы. Эти женщины обязательно умели плавать и были крепкого телосложения, поэтому могли обучить клиента правильно находится в воде или обезопасить водные процедуры. Кроме того, купальными машинами периодически могли пользоваться и мужчины, и в таком случае их сопровождающим тоже был представитель сильного пола. Пик популярности купальных фургонов пришелся на 50-е годы XIX века, а использовали их преимущественно жители Англии. Однако Своих клиентов такие машины нашли также во Франции, на просторах Германии, США, а также Мексики. Комната на колесах для купания потеряла свою надобность в первых годах XX века, когда мужчинам и женщинам было официально разрешено купаться вместе на общественных пляжах.]]>