Сестринский союз. Почему CEO Pepsi любит «Секс в большом городе»

CEO Pepsico Индра Нуйи стоит во главе бизнеса стоимостью $150 млрд Она руководит 260 000 сотрудников по всему миру. Она — одна из самых влиятельных женщин в мире.

Кроме того, недавно она стала поклонницей «Секса в большом городе». Примерно три месяца назад одна из серий попалась ей в рекомендациях HBO. Она никогда раньше не видела этот сериал, поэтому посмотрела ее. И еще одну. И еще — пока наконец не посмотрела на одном дыхании все 94 серии.

«Мне очень понравился сериал. Почему он мне понравился? В каждой серии заключен урок… но самый важный вывод для меня — сестринский союз этих женщин. Пока я смотрела сериал, я сказала себе: мы просто обязаны создать собственные сестринства, — заявила Нуйи на Forbes Women Summit в Нью-Йорке. — Нам нужна среда, где наши сестры будут не осуждать нас, а давать конструктивную критику. И где мы сможем поговорить о Mr. Big!»

Это еще один неожиданно превосходный урок от Нуйи, которая выступала со сцены вместе с актрисой и филантропом Приянкой Чопрой и модератором Мойрой Форбс, издательницей ForbesWoman, в заключительной части саммита. И Нуйи, и Чопра оказывают влияние на огромные аудитории: Нуйи — через Pepsi и ее покупателей, а Чопра — благодаря своей работе в Болливуде, Голливуде и в качестве посла доброй воли ЮНИСЕФ — и обе они знакомы с трудностями в построении карьеры в Америке, проведя детство (а в случае Чопры, и прославившись) в Индии. И хотя они принадлежат к разным поколениям (Нуйи 62 года, и она отметила, что 35-летняя Чопра годится ей в дочери), обе женщины искренне говорили о советах, которые привели их к успеху, феминизме и о том, что должно случиться, чтобы улучшить жизни и карьеры женщин по всему миру.

Ключевой темой стала важность родительской поддержки. Чопра, которая описывает своих родителей-врачей как перфекционистов (у ее матери двойная степень по медицине помимо лицензии пилота), сказала, что их философия заключалась в том, что ожидания общества от женщин — особенно связанные с браком — не определяют ее. Это стало источником вдохновения, как и итог ее многолетних столкновений с отцом по поводу Золушки. Как многие дети, Чопра обожала диснеевскую принцессу, но опять-таки как многие дети, Чопра была слегка неуклюжа. Настолько, что отец называл ее «бандарелла» от слова в хинди, означающего обезьяну (bandar). Чопра рассказала, что, в конце концов, когда ей было примерно 12 лет, она спросила отца, почему он продолжает называть ее «бандарелла», а не «Золушка».

«Он сказал: чем бы ты ни была, чем бы ты ни хотела быть, это лучшая версия тебя. Ты неуклюжая, но это ты. Вот что делает тебя особенной. Зачем тебе вообще какая-то хрустальная туфелька? — вспоминала Чопра. — Он сказал: «Тебе не нужна хрустальная туфелька, которую кто-то сделал, чтобы ты в нее влезла. Ты должна пробить стеклянный потолок».

Чопра призналась, что в 12 лет не вполне понимала концепцию стеклянного потолка, но несколько лет спустя она вполне осознала значение этих слов. Она рассказала, как в юности отказалась от съемок в фильме, потому что режиссера интересовала только ее внешность и откровенные наряды. В тот момент, по ее словам, она решила, что не позволит превратить себя в вещь.

«Как я хочу, чтобы меня воспринимали, выбирать мне. Как вы будете воспринимать меня, зависит от того, как я покажу вам, чем я хочу быть, — сказала Чопра. — Реальность определяется восприятием, и мое восприятие станет моей идентичностью, и таков будет мой выбор».

Этот урок будет полезен женщинам в любой отрасли. Нуйи подкрепила его собственной историей. Она рассказала о начале своей карьеры в американских корпорациях, когда у нее было всего два костюма: черный и бежевый. Она переживала за свой внешний вид. Наконец она задумалась и изменила свой образ мышления.

«Через некоторое время я решила, что мне не победить в конкурсе красоты. Я сосредоточилась на мозгах. Я сосредоточилась на том, чтобы делать мою работу лучше, чем кто-либо другой», — сказала Нуйи. Довольно скоро, вспоминает она, стратегия сработала, потому что коллеги приглашали ее в проекты, когда хотели что-то сделать и сделать это хорошо: «Я начала все больше полагаться на мои мозги и упорную работу, чем на то, как я выгляжу или разговариваю. Думайте обо мне не как о полном наборе, а как о мозге».

В конце выступления аудитория стоя аплодировала Нуйи и Чопре, что свидетельствует о том, что слушатели по достоинству оценили их ум, их выбор и, да, их любимые сериалы.

Перевод Натальи Балабанцевой