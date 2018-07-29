Ещё
Как продлить жизнь водонагревателя: 6 советов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как продлить жизнь водонагревателя: 6 советов 

IVD.ru 1 час назад
Фото: IVD.ru
Горизонтальное расположение над дверью. Фото: Ariston
Следите за тем, чтобы водонагреватели накопительного типа не простаивали
Внутри бака водонагревателя (бойлера) должна быть вода. Если воду сливать, то ускоряются процессы коррозии, и бак проржавеет за 2-3 сезона. Причём коррозии подвержена даже нержавеющая сталь, которая, по идее, ржаветь не должна. Внутри бака страдают, в первую очередь, сварные швы, у которых не всегда получается такой же химический состав, что и у нержавеющей стали.
Не замораживайте бак  Ещё хуже — забыть воду в баке и отключить водонагреватель от сети. В дачных условиях это может привести к замораживанию воды и выходу бака из строя. Запомните: баки не подлежат ремонту при любых типах повреждений! Их можно только заменить на новые. Чтобы до этого не доводить, не оставляйте накопительные водонагреватели выключенными в заполненном водой состоянии. Лучше всего, если в водонагревателе предусмотрена функция автоматического подогрева при слишком сильном понижении температуры воды. Такой бак будет защищён от замораживания. Но если высок риск отключения электричества, лучше заранее совсем слить воду.
Фото: Stiebel Eltron
Старайтесь не перегревать воду в баке
Накипь начинает образовываться при нагреве воды свыше 60 С. Если вода в баке нагрета до 70-75 С, то накипь образуется очень быстро. Она покрывает поверхность нагревательного элемента (ТЭНа), теплоотдача с поверхности ТЭНа ухудшается, ТЭН перегревается и быстро перегорает. Поэтому лучше всего нагревать воду до 55-60 С.
Перед подачей воды в водонагреватель производите её очистку
Это касается водонагревателей любого типа, как накопительных, так и проточных. На входящем патрубке водонагревателя следует устанавливать простейшие фильтры механической очистки, чтобы кусочки окалины и другие загрязнения не попадали в технику. Точно такие же фильтры имеет смысл устанавливать перед любой техникой, подключаемой у водопроводу (например, перед стиральными и посудомоечными машинами).
Не пользуйтесь проточным нагревателем при слабом напоре воды!
Если вода течёт тонкой струйкой, мощный нагревательный элемент перегревается и может выйти из строя. Не старайтесь почти полностью перекрывать воду, чтобы получить кипяток.
Проточный водонагреватель Stiebel Eltron. Фото: Stiebel Eltron
Не забывайте заземлять водонагреватель
Фото: Polaris
Водонагреватель (как проточный, так и накопительный) может стать источником опасности получения электротравмы при повреждении изоляции или замыкании фазы на корпусе прибора. Кроме того, циркулирующая вода пожжет послужить одной из причин электрохимической коррозии, возникающей под действием внешней разности потенциалов. Поэтому необходимо производить заземление всех типов электрических водонагревателей согласно правилам ПУЭ.
IVD.ru: последние новости
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций Уличная печь своими руками: особенности разных видов и советы по строительству Как навсегда избавиться от сорняков: 5 лучших вариантов
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 признаков плохой хозяйки в доме15
Как живут брошенные жены знаменитостей1
Почему шумит в ушах8
Как самовар: в Сети раскритиковали платье Бородиной11
Седокова возмутила выступлением в купальнике77
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
03:25
Полуобнаженная Ксения Алферова прикрылась шляпой
Звёзды
00:22
Вера Брежнева взбудоражила мужчин снимком
Звёзды
00:59
Беременная Анна Хилькевич недовольна своим носом
Звёзды
04:10
Известные мужчины, обжегшиеся на юных подружках
Звёзды
10:06
Как живут брошенные жены знаменитостей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение