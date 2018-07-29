Как продлить жизнь водонагревателя: 6 советов

Горизонтальное расположение над дверью. Фото: Ariston

Следите за тем, чтобы водонагреватели накопительного типа не простаивали

Внутри бака водонагревателя (бойлера) должна быть вода. Если воду сливать, то ускоряются процессы коррозии, и бак проржавеет за 2-3 сезона. Причём коррозии подвержена даже нержавеющая сталь, которая, по идее, ржаветь не должна. Внутри бака страдают, в первую очередь, сварные швы, у которых не всегда получается такой же химический состав, что и у нержавеющей стали.

Не замораживайте бак Ещё хуже — забыть воду в баке и отключить водонагреватель от сети. В дачных условиях это может привести к замораживанию воды и выходу бака из строя. Запомните: баки не подлежат ремонту при любых типах повреждений! Их можно только заменить на новые. Чтобы до этого не доводить, не оставляйте накопительные водонагреватели выключенными в заполненном водой состоянии. Лучше всего, если в водонагревателе предусмотрена функция автоматического подогрева при слишком сильном понижении температуры воды. Такой бак будет защищён от замораживания. Но если высок риск отключения электричества, лучше заранее совсем слить воду.

Фото: Stiebel Eltron

Старайтесь не перегревать воду в баке

Накипь начинает образовываться при нагреве воды свыше 60 С. Если вода в баке нагрета до 70-75 С, то накипь образуется очень быстро. Она покрывает поверхность нагревательного элемента (ТЭНа), теплоотдача с поверхности ТЭНа ухудшается, ТЭН перегревается и быстро перегорает. Поэтому лучше всего нагревать воду до 55-60 С.

Перед подачей воды в водонагреватель производите её очистку

Это касается водонагревателей любого типа, как накопительных, так и проточных. На входящем патрубке водонагревателя следует устанавливать простейшие фильтры механической очистки, чтобы кусочки окалины и другие загрязнения не попадали в технику. Точно такие же фильтры имеет смысл устанавливать перед любой техникой, подключаемой у водопроводу (например, перед стиральными и посудомоечными машинами).

Не пользуйтесь проточным нагревателем при слабом напоре воды!

Если вода течёт тонкой струйкой, мощный нагревательный элемент перегревается и может выйти из строя. Не старайтесь почти полностью перекрывать воду, чтобы получить кипяток.

Проточный водонагреватель Stiebel Eltron. Фото: Stiebel Eltron

Не забывайте заземлять водонагреватель

Фото: Polaris

Водонагреватель (как проточный, так и накопительный) может стать источником опасности получения электротравмы при повреждении изоляции или замыкании фазы на корпусе прибора. Кроме того, циркулирующая вода пожжет послужить одной из причин электрохимической коррозии, возникающей под действием внешней разности потенциалов. Поэтому необходимо производить заземление всех типов электрических водонагревателей согласно правилам ПУЭ.