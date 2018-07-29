Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций

1. Подбирайте растения исходя из расположения сада

Прежде, чем организовать вертикальный сад в квартире, определитесь с его месторасположением. И только исходя из него, подбирайте растения для озеленения интерьера. Дело в том, что в разных уголках вашего дома условия освещения и циркуляции воздуха отличаются друг от друга. Также при выборе ориентируйтесь на уровень влажности в помещении.

Чем внимательнее вы подойдете к процессу подбора растений, тем легче вам будет ухаживать за вертикальным садом и тем больше он будет радовать вас своим пышным и здоровым видом.

Фото: Instagram verticalgarden.ru 2. Определитесь с типом грунта

Основные типы вертикального озеленения — на основе гидропоники и с использованием грунта. В первом случае вам придется делать выбор из наиболее неприхотливых растений, во втором выбор чуть шире, поскольку все питательные вещества ваш сад будет получать из естественной, привычной среды.

В качестве гидропоники чаще всего выступает керамзит и мох сфагнум: мох прекрасно удерживает влагу, а керамзит обеспечивает доступ кислорода.

Фото: Instagram verticalgarden.ru 3. Выберите конструкцию

Вертикальные домашние сады различаются и по способу высадки растений.

Самые популярные варианты:

модульные конструкции (собираются из отдельных пластиковых, металлических или текстильных модулей; растения высаживаются отедльно в каждый из модулей, а затем конструкция собирается в единое целое); ковровое озеленение (представляет собой тканевое полотно с карманами для высадки растений); фитокартины и фитопанно (смотрятся как единый декоративный модуль и создаются на основе каркаса и сетки или пластиковых мини-ячеек).

Фото: Instagram verticalgarden.ru Модульные конструкции

Если вы не горите желанием мастерить модульную конструкцию самостоятельно, обратитесь к ассортименту современных производителей: в продаже можно найти массу разновидностей готовых фитомодулей для организации вертикальных садов.

Фото: Instagram verticalgarden.ru Ну а для тех, кто планирует создать вертикальный сад в квартире своими руками от и до, полет фантазии ничем не ограничен, суть метода — закрепить вертикальным образом на выбранном каркасе набор модулей (это могут быть пластиковые ячейки, металлические ящички, кашпо настенного крепления и т.д.) с высаженными в них растениями.

Фото: Instagram verticalgarden.ru Ковровое озеленение

Чаще всего для создания полотна с карманами выбирают войлок, поскольку этот материал устойчив к гниению. Сформируйте из войлока полотно с кармашками желаемого размера, прикрепите его к выбранной основе-каркасу (предварительно проложив заднюю стенку пленкой для защиты стены от влаги). Промойте и подрежьте корешки растений, выбранных для вертикального озеленения, и вместе с заранее подготовленным грунтом заверните их в лоскуты войлочной ткани, после чего вставьте в кармашки.

Фото: Instagram melnikovav23071987

Фитопанно

Чтобы сделать этот стильный и эффектный элемент декора своими руками, смастерите каркас с задней стенкой (или можно взять за основу, к примеру, большую раму для фотографий), проложите будущее панно пленкой для удержания влаги, наполните грунтом и закрепите сверху сетку: она нужна для удержания грунта, а также для формирования условных ячеек, куда будут высаживаться растения. Аккуратно высадите растения на ваше будущее панно, дайте им время укорениться — и после размещайте на стене.

Фото: Instagram terrafiori_karaganda

4. Снабдите конструкцию системой полива

Если вы не горите желанием постоянно следить за вертикальным садом и вручную поливать и опрыскивать его, снабдите созданную конструкцию системой полива.

Можно приобрести готовую или сделать своими руками: для этого потребуется встроить в каркас конструкции резервуар с водой, приобрести мини-насос и вставить в обычный шланг капельницы, регулирующие подачу воды. Подробнее этот метод показан в видеоролике:

5. Дополните конструкцию фитолампами

Если вы задумали разместить свой вертикальный сад в не самой освещенной части квартиры, или же если выбранным вами растениям нужно гораздо больше света, чем попадает в дом, дополните свое вертикальное озеленение фитолампами. К слову, их можно подсоединить к таймеру — и точно регулировать таким образом поступающий свет в автоматическом режиме.

Фото: Instagram zheogrua

6. Если не уверены в своих силах, не игнорируйте услуги фито-дизайнеров

Да-да, существуют специальные люди, которые могут помочь вам с замером параметров влажности и освещения, подбором необходимых растений и собственно организацией вертикального озеленения в квартире. Если вы не уверены, что успешно справитесь с задачей самостоятельно, обратитесь за помощью к специалистам. Они также проконсультируют вас по вопросам ухода за подобранными растениями.

Фото: Instagram verticalgarden.ru Существуют также целые компании, специализирующиеся именно на вертикальном озеленении. Если в ваших планах организовать, к примеру, большую по площади фито-стену (или даже не одну), имеет смысл обратиться именно в такую фирму. Также в подобных компаниях зачастую имеются услуги сервисного обслуживания: за вашим вертикальным садом будут ухаживать специалисты, а в случае гибели или болезни одного или нескольких растений вам их заменят по гарантии.

Фото: Instagram verticalgarden.ru 7. Искусственные фитостены

Если вам не хочется серьезно заморачиваться с организацией вертикального сада и тратить средства на обращение к профессионалам, рассмотрите вариант искусственных фитостен. Они смотрятся, конечно, чуть менее эфектно, чем живые, зато не требуют ни полива, ни удобрений — лишь регулярной чистки от пыли.

Дизайн: IKEA

Дизайн: IKEA

Дизайн: IKEA

Дизайн: IKEA

Дизайн: IKEA