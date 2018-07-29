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В историческом мраморном зале Военно-медицинской академии две пары молодоженов-курсантов поздравили с законным браком
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В историческом мраморном зале Военно-медицинской академии две пары молодоженов-курсантов поздравили с законным браком 

ТК «Звезда» 50 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Добрая традиция поздравлять молодых с одним из главных событий их жизни продолжается в Военно-медицинской академии.
Добрая традиция поздравлять молодых с одним из главных событий их жизни продолжается в Военно-медицинской академии.
В зале, который помнит главные исторические вехи не только академии, но и истории России начальник Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова Александр Яковлевич Фисун тепло поздравил две молодые семьи курсантов, которые сочетались законным браком.
Чуть ранее в храме Петра и Павла при Военно-медицинской академии прошел обряд венчания. Для самих молодоженов получить напутствие от командования в стенах Альма-матер очень волнительный момент, который запомнится им на всю жизнь.
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