В историческом мраморном зале Военно-медицинской академии две пары молодоженов-курсантов поздравили с законным браком

Добрая традиция поздравлять молодых с одним из главных событий их жизни продолжается в Военно-медицинской академии.

Добрая традиция поздравлять молодых с одним из главных событий их жизни продолжается в Военно-медицинской академии.

В зале, который помнит главные исторические вехи не только академии, но и истории России начальник Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова Александр Яковлевич Фисун тепло поздравил две молодые семьи курсантов, которые сочетались законным браком.

Чуть ранее в храме Петра и Павла при Военно-медицинской академии прошел обряд венчания. Для самих молодоженов получить напутствие от командования в стенах Альма-матер очень волнительный момент, который запомнится им на всю жизнь.