Ещё
Редкий выход: Ева Мендес с Райаном Гослингом и детьми
Далее:
Читайте также:
Ещё

Редкий выход: Ева Мендес с Райаном Гослингом и детьми 

Peopletalk 30 минут назад
Фото: Peopletalk
Райан Гослинг (37) и его жена Ева Мендес (44) редко появляются на публике: в Сеть они фото не выкладывают, а от папарацци стараются скрываться. Да и работы немало: актер постоянно занят на съемках, а Ева развивает свой бизнес — у Мендес собственный магазин одежды. Однако иногда папарацци все-таки удается поймать звездную пару.
все слайды
Сегодня Еву и Райана заметили на прогулке с дочками в Лос-Анджелесе. Они вчетвером выходили из торгового центра. А Райан как примерный отец нёс младшую дочку на руках.
Напомним, что актеры Ева и Райан познакомились в 2011-м, а в 2016 году, по слухам, тайно обвенчались. Пара воспитывает двоих дочек: старшую — Эсмеральду и младшую — Аманду.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/redkij-vyhod-eva-mendes-s-rajanom-goslingom-i-detmi/
Peopletalk: последние новости
Классные! Кендалл Дженнер и Бен Симмонс на свидании Новые секси-фото Эмили Ратаковски. И их даже комментирует Ким Кардашьян Неожиданно. Кто подарил розу Егору Криду?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 признаков плохой хозяйки в доме15
Как живут брошенные жены знаменитостей1
Почему шумит в ушах8
Как самовар: в Сети раскритиковали платье Бородиной11
Седокова возмутила выступлением в купальнике77
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
03:25
Полуобнаженная Ксения Алферова прикрылась шляпой
Звёзды
00:22
Вера Брежнева взбудоражила мужчин снимком
Звёзды
00:59
Беременная Анна Хилькевич недовольна своим носом
Звёзды
04:10
Известные мужчины, обжегшиеся на юных подружках
Звёзды
10:06
Как живут брошенные жены знаменитостей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение