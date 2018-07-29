Редкий выход: Ева Мендес с Райаном Гослингом и детьми

Райан Гослинг (37) и его жена Ева Мендес (44) редко появляются на публике: в Сеть они фото не выкладывают, а от папарацци стараются скрываться. Да и работы немало: актер постоянно занят на съемках, а Ева развивает свой бизнес — у Мендес собственный магазин одежды. Однако иногда папарацци все-таки удается поймать звездную пару.

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Сегодня Еву и Райана заметили на прогулке с дочками в Лос-Анджелесе. Они вчетвером выходили из торгового центра. А Райан как примерный отец нёс младшую дочку на руках.

Напомним, что актеры Ева и Райан познакомились в 2011-м, а в 2016 году, по слухам, тайно обвенчались. Пара воспитывает двоих дочек: старшую — Эсмеральду и младшую — Аманду.

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