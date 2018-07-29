В Саратове заметили играющих детей рядом с заполненным жижей трехметровым колодцем

В Кировском районе Саратова, недалеко от Воскресенского кладбища, у дома №10/20 по улице Луговой местный житель заметил опасную для жизни яму. Об этом сегодня, 29 июля, сообщается в группе «Саратов онлайн» социальной сети «ВКонтакте».

«Приехав с работы, увидел, как дети играют в этой луже! — прокомментировал фотографии очевидец, имея в виду лужу посреди дороги. — Глубина ямы более трех метров! Будьте аккуратнее и следите за детьми!».

Опасное углубление, находящееся прямо напротив места, где саратовец заметил играющих детей, никак не огорожено и заполнено грязной водой. Над колодцем есть лишь табличка, указывающая на его глубину и предупреждающая об опасности.

«Сколько живу там, столько помню эти ямы… Чуть дальше возле стоянки тоже ямы разрыли, а закопать забыли… Сейчас уже не нужно, грязью завалило дыры», — пишет в комментариях саратовчанка.

«Сколько себя помню, там вечные ямы, прорывы, разроют, уедут, асфальта нормального лет 20 дорога там не видела, рядом с этой ямой магазинчик, местные шутят, что он скоро уплывет и это реально не смешно», — отмечает еще одна пользователь социальной сети.

Напомним, ранее в коммунальной яме с водой рядом с домом №77 по улице Огородной в Заводском районе чуть не утонула пенсионерка. Угодившую в ловушку и не имевшую возможности выбраться пожилую женщину спасли прохожие.