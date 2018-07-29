Сергея Волчкова спасает от сглаза особая молитва

Победитель «Голоса» Сергей Волчков находится под угрозой. Фанаты переживают, что певца могут сглазить. Ведь недоброжелателей у него — миллион! Но певец уверен: он — под надежной защитой.

Несмотря на то, что Волчков родом из Белоруссии, он уже 11 лет живет в Москве. У него — большая семья. С женой Сергей воспитывает двух дочерей. Кстати, младшую девочку назвал Пелагеей.

— Но только не думайте, что ее имя в честь наставницы «Голоса», — говорит артист. — Мы называли детей по святцам, потому что у меня воцерковленная жена. Первая дочь, Ксения, должна была родиться у нас шестого февраля, но появилась на свет на месяц раньше — в начале января. Мы переживали, потому что имя ей придумали — Ксения. Оно как раз выпадало по святцам. Даже пошли к батюшке и взяли благословение. Мы же все девять месяцев ждали Ксению, как по-другому называть? Батюшка разрешил. Кстати, мы крестим детей на третий день после их рождения. Еще не выписываясь из больницы, всегда приглашаем батюшку в роддом. Дети каждую неделю причащаются в храме. Для моей жены это закон.

Певец и сам верит в Бога. Поэтому каждый раз выходит из дома с молитвой.

— Я читаю «Отче наш», — продолжает певец. — Когда участвовал в «Голосе», на каждом этапе исповедовался и причащался в церкви. Это обязательно. Сейчас делаю это реже — из-за гастролей не хватает времени. Молитва дает мне внутреннюю защищенность. Ко мне женщина недавно подходит и говорит: «Дай Бог, чтобы тебя никто не сглазил!» Я удивился: «У меня же есть крестик. Это — моя главная защита!» Никто не сглазит. Я даже не думаю об этом.

После «Голоса» жизнь Волчкова круто изменилась: из-за постоянных гастролей свободного времени у него остается крайне мало. Только летом певец может себе позволить полноценный отдых. В этом году он отправится в Испанию.

— Проведу 20 дней с семьей, — рассказывает артист. — Буду ходить на море, таскать коляску — все как у всех, — продолжает артист. — Я очень скучаю по своей семье, когда нахожусь на гастролях. Хорошо, что сейчас век интернета — открыл и видишь детей и жену в любое время.

По словам Сергея, с рождением детей у него появилось больше ответственности. Теперь он понимает: ему нужно кормить семью.

— В моей жизни есть радость, — говорит артист. — Теперь, возвращаясь с гастролей, я еду не с пацанами в бильярд играть, а домой. Старшей дочке Ксении уже четыре с половиной года. С ней очень интересно: мы ходим на карусели, играем. Наверное, она точно не будет певицей. Сейчас Ксения развивается в сторону художественной гимнастики. Хотя наша няня с музыкальным образованием говорит, что у нее хорошая память. В общем, что вырастет, то вырастет. Если выберет музыку, не буду против. Но для девушки это очень тяжелый труд!

Сам певец уверяет: от утомления после бесконечных гастролей его спасает… бильярд. После выступлений его можно часто увидеть с кием в руках.

— Отработаю концерт, и меня обычно так колбасит, что не могу заснуть, — говорит артист. — Я в это время играю на бильярде 2–3 часа! Меня это очень успокаивает! Спа и массаж не очень люблю. Для меня лучше баня — я хожу в нее каждый четверг. Стараюсь выкроить время, чтобы пойти с друзьями.

Звезд «Голоса» среди них нет. Но Сергей уверяет: со многими ребятами он остается в приятельских отношениях. Не теряет контакта он и с наставником телепроекта Александром Градским