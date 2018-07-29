Вот это бабуля!

Альбина, 53 года, руководитель

«Я не пользуюсь декоративной косметикой, на лице нет ничего, кроме помады и питательного крема, который наношу утром. Могу накраситься только в особых случаях — мероприятие или фотосессия, но не могу долго носить макияж, кожа не дышит, хочется смыть.

Умываюсь водой, протираю лицо лосьоном, наношу крем. На ночь умываюсь натуральным косметическим мылом или любой пенкой. Принципиально не пользуюсь косметикой одной марки, стараюсь пробовать разные. На данный момент пользуюсь маркой Shiseido. Кремы у меня — дневной, ночной и вокруг глаз, в последнее время беру ещё крем для губ. Через день наношу на лицо голубую глину, очень нравится кожа после неё. Раньше я привозила сама, а сейчас подруга ездит в Италию и там берёт в термальных источниках эластичную глину и привозит мне. К косметологу хожу регулярно на простые косметические процедуры; сложные — типа пилинга и прочих — не делаю.

Уход за телом — помимо стандартного душа, обязательно увлажняющий крем. Посещаю спа два раза в месяц, часа на три, включаю все доступные процедуры, заказываю полный хаммам, делаю скрабирование, пенный массаж, через час — расслабляющий аромамассаж.

Занимаюсь фитнесом, йогой, пилатесом два-три раза в неделю по два часа. Слежу за питанием, уже лет 10 не ем хлеб. Не так, что строго нет, бывает, могу съесть бутерброд, если захочется, но чаще я хлеб просто не покупаю. Самое главное для хорошего свежего внешнего вида — это сон, хотя бы 7 часов, а то и 8. Недосып очень сложно скрыть.

Я никогда не курила, потому что это плохо сказывается на коже. Молодым девушкам, чтобы дольше сохранить свою красоту, уже сейчас нужно ухаживать за собой — следить за питанием. Фигуру можно очень легко испортить, и генетика тут ни при чём, не злоупотреблять алкоголем, всего в меру, заниматься спортом — хотя бы немного.

Мне часто делают комплименты и мужчины и женщины, никогда не дают мои года. Удивляются, когда узнают, что я уже бабушка: у меня взрослая дочь, ей 30 лет, а внуку уже три года. Я гуляю с ним каждые выходные, многие думают, что я его мама».

Ольга, 44 годаРуководитель клуба здорового образа жизни

«В основе хорошего внешнего вида лежит сбалансированное питание, внешне мы выражаем то, что мы едим. 7 лет назад я пришла в клуб здорового образа жизни и очень увлеклась этой темой. Я пользуюсь средствами сетевой марки для ухода за кожей лица и тела. Ежедневно использую кремы, маски, сыворотки, тоники. Ещё я делаю маски из глины, они благотворно влияют на состояние кожи. К косметологу перестала ходить ровно 7 лет назад, как начала правильно питаться, проблемы с кожей отпали постепенно сами собой. Процедуры для тела тоже не посещаю, могу сходить в спа ради удовольствия.

Раньше я занималась танцами, с юности лёгкой атлетикой, сейчас у нас в клубе есть кроссфит, я занимаюсь без фанатизма, просто для поддержания тела в форме. Я встаю в 5:30 утра и у меня сбалансированный завтрак — залог хорошего самочувствия на весь день. Я люблю готовить — на обед и ужин обязательно что-то из мяса и овощей. Мне никогда не дают мои года, говорят, что мне 34 года. Довольно часто получаю комплименты касаемо внешнего вида. Никогда не нужно сидеть на диетах, от них больше вреда, чем пользы».

Елена, 45 лет, бухгалтер

«По уходу за лицом у меня базовый уход — очищение, умываюсь гелем с алоэ, увлажнение и лифтинг под глаза. В ночное время кожа имеет свойство регенерироваться, поэтому я наношу сыворотку. Если утром, бывает, нет времени, не успеваю, то на ночь — обязательно. Один раз в неделю делаю маску с глиной и мятой с лифтинг-эффектом, кожа после неё очень отдохнувшая, сияющая. Иногда скраб. К косметологам не хожу, процедур по омоложению не делала ни разу. Всякими народными средствами не пользуюсь, я мама четверых детей, мне некогда смешивать ингредиенты, я лучше возьму готовое.

Я слежу за питанием, кожу нужно питать изнутри. Очень люблю готовить — рыба, мясо, овощи. Моя семья не любит фастфуд, мы это не приветствуем, проблем с перееданием у нас нет.

Я занимаюсь кроссфитом два раза в неделю по часу, зарядка по утрам в виде танцев с хореографом, стараюсь больше ходить пешком. Перед мероприятиями накануне делаю маски несколько дней, не перепиваю воды, чтобы не было отёков.

Обычно мне дают 38–40 лет, хвалят внешний вид. Чтобы дольше сохранять молодость и свежесть, нужно обязательно правильно питаться и вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек, по возможности выстроить правильный режим дня — вовремя ложиться спать, вовремя вставать, вести активный образ жизни, улыбаться».

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