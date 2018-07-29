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The Weekend проводит выходные с родителями Беллы Хадид
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The Weekend проводит выходные с родителями Беллы Хадид 

Popcake.tv 57 минут назад
Фото: Popcake.tv
В западном шоу-бизнесе словно началась белая полоса. Одни знаменитости женятся, а отношения других только крепнут. И это мы о Белле Хадид (Bella) и певце The, с которым модель встречается относительно недавно. Сначала парочка уехала ненадолго в Токио, а теперь они отдыхают в доме семьи Хадид. Певец поделился снимками с трактора, с животными, среди которых была, кстати, была белоснежная лошадь Беллы, а позже снимком и её самой, занятой домашними делами. Поклонники сразу же обрадовались — родители модели простили и приняли в семью после их недавнего расставания.
Напомним, встречаться с Беллой они начали ещё в году, но уже через год расстались. закрутил роман с певицей и актрисой Селена Гомес (Selena), которая, к слову, ушла от него через полгода к Джастину Биберу (Justin). А потом снова все вернулось на круги своя, и сейчас у и Беллы настоящая идиллия.
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