The Weekend проводит выходные с родителями Беллы Хадид 

В западном шоу-бизнесе словно началась белая полоса. Одни знаменитости женятся, а отношения других только крепнут. И это мы о Белле Хадид (Bella) и певце The, с которым модель встречается относительно недавно. Сначала парочка уехала ненадолго в Токио, а теперь они отдыхают в доме семьи Хадид. Певец поделился снимками с трактора, с животными, среди которых была, кстати, была белоснежная лошадь Беллы, а позже снимком и её самой, занятой домашними делами. Поклонники сразу же обрадовались — родители модели простили и приняли в семью после их недавнего расставания.
Напомним, встречаться с Беллой они начали ещё в году, но уже через год расстались. закрутил роман с певицей и актрисой Селена Гомес (Selena), которая, к слову, ушла от него через полгода к Джастину Биберу (Justin). А потом снова все вернулось на круги своя, и сейчас у и Беллы настоящая идиллия.