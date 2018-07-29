Зачем на самом деле нужна помолвка

Эта предсвадебная традиция укрепилась в христианстве в IV веке и символизировала готовность будущих молодоженов вступить в брак. На Руси ее еще называли рукобитием — две семьи «били по рукам», договариваясь тем самым поженить (выдать замуж) своих детей.

Необходимое условие брака

Как пишет Большая российская энциклопедия, помолвка на Руси представляла собой множество обрядов, предваряющих свадьбу. Чаще всего в нее входило сватовство, в котором принимали участие либо родственники (как правило, будущего жениха), либо профессиональные свахи или сваты. В процессе сватовства определялся размер приданого (брачного выкупа), обговаривались траты на торжество. Помолвка проходила с использованием различных ритуальных традиций и чаще всего невеста в ней участия не принимала, за исключением процедуры смотрин. У восточных славян практиковался так называемый колыбельный сговор — когда помолвка совершалась между малолетними детьми. На этапе сговора (обручения, рукобития) помолвки считалось, что молодые люди уже считаются женихом и невестой. Если сватам отказывали, это воспринималось как позор для обеих семейств.

Ее юридическая легитимность

По сообщению российского юриста В. М. Нечаева, правовое определение помолвке дал еще римский юрист Флорентин. Нечаев писал, что древнее германское право считало помолвку обязательным ритуалом, предваряющим бракосочетание. У различных народов помолвка сопровождалась «материальным обеспечением» ритуала — на Руси это был выкуп (приданое) или обмен кольцами. Сам термин «обручение», считают лингвисты, произошел от слова «обручи» (кольца). Симеон Солунский писал, что жениху надевался железный перстень, символизировавший мужество, а невесте — золотой, как свидетельство ее нежности и непорочности. С этого момента договор о будущем бракосочетании считался утвержденным. Расторжение помолвки, в свою очередь, являлось причиной для уплаты штрафа и повсеместно осуждалось. В христианской церковной традиции помолвка как обязательный ритуал, предваряющий бракосочетание, утвердилась в IV веке. Самым древним письменным подтверждением церковного обручения как непременного условия бракосочетания являются материалы Константинопольского собора (1066 — 1067 годы) — в них церковное обручение приравнивается к гражданскому браку. В западноевропейских странах помолвка была обязательной традицией главным образом у народов, исповедующих протестантизм. В России в XVIII веке помолвку как ритуал церковь назвала актом принуждения молодоженов и Священный Синод в 1775 году приказал обручаться одновременно с венчанием. Профессор гомилетики Петербургской духовной академии, церковный писатель Н. И. Барсов уточнял, что исключение в процедуре помолвки (обручения) делалось для особ Императорской фамилии, которые намеревались вступить в брак с иностранным подданным (подданной) — в данном случае между помолвкой и непосредственно венчанием могло пройти длительное время.

Традиции помолвки у разных народов

У итальянцев помолвленным принято общаться только в родительском доме невесты, причем ее отец и мать должны находиться рядом с молодыми. Швейцарцев перед заключением брака «экзаменует» священнослужитель, чтобы проверить, действительно ли жених и невеста подходят друг другу. Обязательно обсуждается вопрос приданного невесты. Немцы подходят к процедуре помолвки с присущей этой нации скрупулезностью — от собственно обручения до бракосочетания может пройти от нескольких месяцев до нескольких лет, поскольку в Германии считается, что молодые должны жить в собственном доме и иметь достаточно средств для самостоятельного существования. В средневековой Англии при помолвке невеста должна была одно рукой приподнять крышку большого церковного сундука — если ей это удавалось, считалось, что девушка может стать хорошей хозяйкой в доме. Пожалуй, самые экзотичные традиции помолвки существуют в африканских странах, в частности, у бушменов и у племени макуа. Бушмены сватаются довольно жестоким способом — для этого специальной заостренной костью («стрелой любви») они должны попасть пониже спины своей избраннице. Если ритуал прошел удачно, девушка в обязательном порядке становится женой «стрелка», в противном случае претендент на руку и сердце перестает быть женихом. Аборигены макуа несут своим невестам красивые камешки. При согласии на брак девушка при поцелуе принимает камешек изо рта своего жениха.