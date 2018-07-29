Он подумал, что девушка бросила его из-за надоедливости. Но, реальность просто бесценна!

Я работал в автомобильной мастерской. Рядом был торговый центр и 7-Eleven. Так что весь день мы приходили и брали напитки и закуски. Однажды я увидел там очень милую девушку. День за днем мы болтали, выясняли некоторые детали, но больше ничего.

Я хотел пригласить ее на свидание, но это было одно из самых оживленных мест в городе, и я не хотел, чтобы встреча была в столь людном месте. Это дерьмо продолжалось около 4 месяцев…

И однажды она пропала. Не знаю, куда она пошла, но я ее больше не вижу. Мое сердце разбито. Я думал, она переехала или уехала в другое место, или уволилась. Я ругал себя за то, что не пришел и не спросил ее после всех этих неудачных встреч.

Проходит месяц, а потом вдруг она снова появляется. Оказалось, она работала в ночную смену. Я не забыл, что чувствовал, когда думал, что потерял ее навсегда, и наконец, пригласил ее на свидание.

Я не знал, что, черт возьми, сказать, я думаю, что застыл, как олень в свете фар. Она чувствовала себя плохо из-за того, что поставила меня в неловкое положение, просто рассмеялась и дала мне свой номер.

Мы встречались несколько недель, а потом она порвала со мной после того, как я купил билеты на премьеру «Ночи Талладеги». Она вела себя странно, когда я болтался в ее магазине, пытаясь поговорить. Я подкрадывался к ней на Фейсбуке, и она сказала подруге, что я слишком прилипчивый. Так что я взял своего отца вместо нее в кино.

Проходит неделя, и я получаю случайный телефонный звонок от нее однажды ночью. Хочет встретиться в Buffalo Wild Wings и объяснить, что случилось. И я пошел. Мы проговорили 3 часа. Выяснилось, что она действительно хотела вернуться в свой родной город и боялась серьезно привязаться ко мне. Но, когда она оглянулась назад, то поняла, что никогда не чувствовала такого ранее, и что не должна разрушить это по такой причине.

Так что мы снова начали встречаться. А потом обручились. А потом поженились. Прошло уже почти 9 лет, у нас сейчас двое детей. Я выиграл!