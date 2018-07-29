Подруга рассказала о жизни сестёр-убийц

Подруга трёх-сестер Анастасия, убивших своего отца Михаила Хачатуряна в Москве, рассказала подробности их жизни. По её словам, в настоящее время все три девушки находятся в изоляторе временного содержания.

«Эта история длится давно, сексуальное насилие было по отношению к одной из девушек. Он их бил постоянно. Вывозил в лес и угрожал убить однажды. Мать сбежала, с ней девочкам было общаться запрещено», — приводит слова Анастасии телеграм-канал 112.

Она отметила, что отец девушек был связан с криминальным миром и являлся авторитетом. Он нигде не работал, однако деньги поступали ему на карточку.

Ранее стали известны подробности жизни отца-насильника.

Как сообщал News.ru, три сестры решили отомстить своему отцу, который издевался над ними в течение нескольких лет. Они дождались подходящего момента и зарезали его. Позже стало известно, что в его автомобиле полицейские нашли наркотики.