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Подруга рассказала о жизни сестёр-убийц
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Подруга рассказала о жизни сестёр-убийц 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Подруга трёх-сестер Анастасия, убивших своего отца Михаила Хачатуряна в Москве, рассказала подробности их жизни. По её словам, в настоящее время все три девушки находятся в изоляторе временного содержания.
«Эта история длится давно, сексуальное насилие было по отношению к одной из девушек. Он их бил постоянно. Вывозил в лес и угрожал убить однажды. Мать сбежала, с ней девочкам было общаться запрещено», — приводит слова Анастасии телеграм-канал 112.
Она отметила, что отец девушек был связан с криминальным миром и являлся авторитетом. Он нигде не работал, однако деньги поступали ему на карточку.
Ранее стали известны подробности жизни отца-насильника.
Как сообщал News.ru, три сестры решили отомстить своему отцу, который издевался над ними в течение нескольких лет. Они дождались подходящего момента и зарезали его. Позже стало известно, что в его автомобиле полицейские нашли наркотики.
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