«Держал их как рабынь» — соседи об убитом дочерьми жителе Москвы

Соседи убитого, предполложительно, собственными дочерями москвича рассказали о семье, в которой 27 июля произошла трагедия. По словам местных жителей, мужчина по имени Михаил был конфликтным и постоянно ругался с окружающими. Собеседник Пятого канала даже обмолвился о нем как об «авторитете», видимо, криминальном.

В роковой день сосед услышал крик «Убивают!», но не поспешил на помощь. Из квартиры семьи постоянно доносились крики, поэтому со временем соседи попросту перестали обращать на это внимание. Приехали скорая помощь и полиция, затем одну из девочек госпитализировали в шоковом состоянии.

Мужчина подтвердил: убитый действительно хранил целый арсенал оружия в машине, а однажды даже угрожал ему, достав «ствол».

Мама уже три года не жила с дочками, а после инцидента приехала и забрала двоих.

— Девчонки они нормальные, неконфликтные. Он держал их как рабынь, — рассказал сосед.

Подробности леденящей кровь истории стали известны 29 июля. Девушки 17, 18 и 19 лет, предположительно, убили своего отца, причем нападение спланировали заранее. Изрезанное ножом тело было найдено в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в пятницу, 27 июля. Девушки заявили в ходе допроса, что мужчина не только насиловал их на протяжении пяти лет, но и выгнал мать из семьи. Он якобы употреблял наркотики и хранил целый арсенал оружия. В его вещах, по имеющейся информации, нашли также крупную партию психотропного вещества.

Фото: Пятый канал

Ранее Пятый канал рассказывал некоторые подробности этого убийства.