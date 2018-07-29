«Другой жизни у тебя не будет»: «дочери-убийцы» записали крики отца-тирана

История убийства предполагаемого криминального авторитета Михаила Х. в Москве продолжает обрастать новыми подробностями. В распоряжении Пятого канала оказался фрагмент аудиозаписи, сделанной одной из его троих дочерей, которых подозревают в жестокой расправе. Судя по диктофонной записи, мужчина пришел домой пьяный и начал ссору на бытовой почве.

Ему не понравилось, что в ванной не оказалось двух полотенец, — именно столько ему необходимо. Затем градус ссоры повышается, и Михаил начинает требовать у девушки паспорт и банковскую карту.

— Паспорт и карточку! Сейчас же! — кричит он.

Затем он дает понять, что ничего в жизни девочек не изменится.

— Тебе лучше убегать, потому что другой жизни у тебя не будет! — говорит разъяренный отец.

Израненное ножом тело 57-летнего Михаила К. было найдено 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе. В убийстве подозревают его троих дочерей-погодок, которым 17, 18 и 19 лет. По признанию девочек, отец употреблял наркотики, хранил дома арсенал оружия, насиловал их и угрожал расправой.

Ранее Пятый канал публиковал комментарий соседа убитого.