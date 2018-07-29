Ещё
«Другой жизни у тебя не будет»: «дочери-убийцы» записали крики отца-тирана
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Другой жизни у тебя не будет»: «дочери-убийцы» записали крики отца-тирана 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
История убийства предполагаемого криминального авторитета Михаила Х. в Москве продолжает обрастать новыми подробностями. В распоряжении Пятого канала оказался фрагмент аудиозаписи, сделанной одной из его троих дочерей, которых подозревают в жестокой расправе. Судя по диктофонной записи, мужчина пришел домой пьяный и начал ссору на бытовой почве.
Ему не понравилось, что в ванной не оказалось двух полотенец, — именно столько ему необходимо. Затем градус ссоры повышается, и Михаил начинает требовать у девушки паспорт и банковскую карту.
— Паспорт и карточку! Сейчас же! — кричит он.
Затем он дает понять, что ничего в жизни девочек не изменится.
— Тебе лучше убегать, потому что другой жизни у тебя не будет! — говорит разъяренный отец.
Израненное ножом тело 57-летнего Михаила К. было найдено 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе. В убийстве подозревают его троих дочерей-погодок, которым 17, 18 и 19 лет. По признанию девочек, отец употреблял наркотики, хранил дома арсенал оружия, насиловал их и угрожал расправой.
Ранее Пятый канал публиковал комментарий соседа убитого.
Пятый канал: последние новости
«Держал их как рабынь» — соседи об убитом дочерьми жителе Москвы Блогер-фитоняшка разозлил феминисток, опубликовав требования к будущей жене Обаятельная дочь Пугачевой и Галкина объяснила, почему 10+10=20
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна57
5 признаков плохой хозяйки в доме18
Как живут брошенные жены знаменитостей1
Почему шумит в ушах10
Седокова возмутила выступлением в купальнике78
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
03:25
Полуобнаженная Ксения Алферова прикрылась шляпой
Звёзды
00:22
Вера Брежнева взбудоражила мужчин снимком
Звёзды
00:59
Беременная Анна Хилькевич недовольна своим носом
Звёзды
04:10
Известные мужчины, обжегшиеся на юных подружках
Звёзды
10:06
Как живут брошенные жены знаменитостей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение