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Родственники отказались нанять адвоката задержанным за убийство отца сестрам
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Родственники отказались нанять адвоката задержанным за убийство отца сестрам 

360tv.ru 50 минут назад
Подруга трех сестер, ранее задержанных в Москве за убийство отца‐насильника, рассказала «360» о том, что родственники обвиняемых девушек были в курсе проблем в их отношениях с отцом, но сегодня от них отвернулись и даже отказываются нанять адвоката.
По словам подруги сестер, никто из родственников не предпринимал никаких действий для помощи девушкам, но все знали об издевательствах отца над своими дочерьми.
«Никто ничего не делал. Все это знали. Двоюродный брат их знал. И сейчас он называет их мразями и говорит, какие они, нельзя было так поступать. Никто из родственников не хочет помогать, потому что отец помогал им деньгами. Сказали, что даже адвоката не будут искать. Им настолько все равно они покинули девочек», — рассказала Ника, подруга девушек.
Она отметила, что убитый раньше постоянно подкидывал родственникам денег, а некоторых и содержал финансово.
Днем 29 июля стало известно, что столичная полиция задержала трех родных сестер 17, 18 и 19 лет по подозрению в убийстве их собственного отца.
Осведомленный источник сообщил «360», что мужчина на протяжении нескольких лет издевался над своими дочерьми и насиловал их. По словам источника, девушки никому не жаловались, так как отличающийся чрезвычайной жестокостью отец мог запросто покалечить или убить их.
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Женский форум
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