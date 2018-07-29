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Дочери отца-насильника записали его припадок на телефон
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Дочери отца-насильника записали его припадок на телефон 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
В распоряжении News.ru оказалась аудиозапись, сделанная детьми Михаила Хачатуряна. Судя по ней, мужчина явно находится в неадекватном состоянии.
«Я так и знал… я так и знал… У меня два полотенца… Не трогай…. Надо купить… (далее неразборчиво). Ты зачем мне сейчас, в этот момент такое искушение делаешь? Чтобы ты сама была там! Там была! И тебя надо запереть… (далее неразборчиво) …и именно та, которой не надо, его не будет! Не будет, не будет! Ну хорошо… Паспорт! Паспорт, сейчас же, и карточку!… Тебе лучше убегать, потому что больше жизни у тебя нету».
Ранее News.ru писал о трёх сестрах, отомстивших своему отцу, который издевался над ними в течение нескольких лет. Они дождались подходящего момента и зарезали его. Позже стало известно, что в его автомобиле были обнаружены наркотики.
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