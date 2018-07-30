Юлия Меньшова показала, как отметила день рождения в кругу семьи

Телеведущей исполнилось 49 лет.

На днях известная телеведущая, актриса Юлия Меньшова отметила день рождения. Звезде исполнилось 49 лет, и отпраздновала она это событие в кругу семьи.

Фотоснимками праздника в семейном кругу Юлия Меньшова поделилась в личном блоге. Судя по размещенным кадрам, рядом со звездой в этот день были самые близкие люди.

Спасибо, дорогие люди, за этот бесконечный поток поздравлений, который так украсил мне этот день! Я с огромной радостью читала их все утро, весь день, весь вечер и даже ночью! Ух! А все МОИ были рядом со мной, и что ж еще нужно для — счастья?

— сообщила поклонникам телеведущая.

Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova)

29 Июл 2018 в 2:00 PDT Напомним, Юлия Меньшова — сама дважды мама, В браке с актером Игорем Гординым у звезды в 1997 году родился сын Андрей Гордин, а в 2003 появилась на свет дочь Таисия Гордина.

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