Еще одна звезда «Холостяка» стала мамой

Ирина Володченко во время шоу пыталась устроить свою судьбу с Евгением Левченко , однако тогда у нее не получилось найти женское счастье прямо в эфире. Зато она стала персоной публичной, и за кадром жизнь ее била ключом. Ирина успела получить образование, а также встретить своего Единственного.

Месяц назад Ирина в своем инстаграме сообщила о том, что вышла замуже. Торжества прошли в романтичной обстановке на берегу Индийского океана. Имя своего мужа она называть не стала, да и от совместных фотографий отказалась. Как предположили поклонники, избранник Володченко, скорее всего, заметный политик, которому не нужна лишняя шумиха вокруг его имени.

Но уже тогда, во время бракосочетания, многие обратили внимание, что невеста скоро получит статус молодой мамы. И вот Ирина наконец порадовала своих подписчиков. «Это были самые чудесные 9 месяцев», — написала она у себя в микроблоге и опубликовала свое «беременное» фото.

Кто родился у Ирины, сама она уточнять не стала. Но судя по тому, как ее супруг украсил их жилище, сомнений нет — это девочка. Видео того, как выглядит их дом, очень умилило всех фолловеров: комната буквально утопает в белых цветах.

Напомним, нынешним летом стала мамой еще одна участница шоу — 34-летняя модель Наталья Ткалина. В июне она родила девочку, которую назвала Ариной.