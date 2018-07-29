Три сестры убили родного отца, не выдержав многолетних издевательств

Тело 57-летнего мужчины было вечером 27 июля в межквартирном холле подъезда дома на Алтуфьевском шоссе. Он скончался из-за многочисленных ножевых ранений.

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Полиция три года игнорировала просьбы о помощи попавшей в реанимацию девушкиЖительница Астрахани Ксения сейчас находится в реанимации с 24 ножевыми ранениями. Врачи ведут борьбу за жизнь девушки. Трагедию могли бы предотвратить сотрудники полиции. На следующий день полиция задержала троих дочерей убитого, которым, 17, 18 и 19 лет соответственно. Девушки почти сразу сознались в убийстве родного отца. Как позже стало известно, мужчина принимал наркотики и страдал от алкогольной зависимости. Он постоянно унижал дочерей. бил их и, по неподтвержденной информации, даже насиловал.

Девушки долгие годы терпели насилие и издевательства отца. По одной из версий, мужчина в состоянии наркотического опьянения напал на старшую дочь с ножом, но за нее заступились сестры, которые в итоге и убили мужчину. Соседи семьи говорят, что мужчина всегда производил довольно приятное впечатление, а жалоб от его дочерей никто и не слышал, так как девушки боялись выступать против родителя, опасаясь новых телесных наказаний. Сейчас сестры находятся под стражей, им предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ.