«Вывозил в лес, морил голодом и насиловал» — подробности об убитом дочерями отце

Подруга одной из трех сестер, которые, предположительно, убили своего отца, рассказала некоторые жуткие подробности из жизни семьи. Девушка подтвердила страшные слухи — по ее мнению, отец действительно насиловал девочек и всячески издевался над ними. Причем «выходки» постоянно менялись: мужчина отвозил их в лес и угрожал закопать, морил голодом, бил, направлял на них оружие, коего в доме было предостаточно, полностью контролировал их жизни, читая переписку. В квартире, по словам девушки даже были видны следы от пуль.

— Это происходит настолько давно, что они запуганы до полусмерти. До этого то же самое творилось с их матерью. Сбежать они не могли, потому что понимали: найдет — и все, конец, — рассказала собеседница.

Старшие девочки, Ангелина и Кристина, так боялись за младшую сестру, что готовы были взять все удары на себя, лишь бы ту не трогали.

У Михаила Х., по информации знакомых, были обширные криминальные связи. Многие друзья и родственники знали о происходящем, но не решались заявить в полицию — у мужчины везде все было «схвачено». Когда подруги предлагали помощь, напуганные девушки отказывались — опасаясь жестокой расправы отеца.

Мужчина, по имеющимся сведениям, официально не работал, но стабильно получал крупные суммы на карту — якобы от некогда «спасенного» им человека. После разыгравшейся кровавой драмы, большинство родственников ополчились против девочек и готовы «прямо завтра» свидетельствовать против них в суде.

Рассказала подруга семьи и о том, что мужчина был явно психически не здоров, — по некоторым данным, ему диагностировали шизофрению.

Мама девочек вынужденно ушла из семьи два года назад: Михаил угрожал ей, что убьет дочек, если та не уберется. По словам девушки, в день убийства наступил предел: мужчина брызнул дочерям в глаза перцовым баллончиком, а до этого два дня морил голодом и не выпускал из дома.

Знакомая сестер очень боится, что девушек будет ждать очень суровое наказание, поскольку их никто не поддержит.

В распоряжении Пятого канала оказались скрины переписок девочек с подругами. Они в очередной раз подтверждают: сестры жили в постоянном страхе и ужасе, но ничего не могли сделать.

Ранее Пятый канал публиковал фрагмент аудиозаписи с криками Михаила Х. на дочерей.