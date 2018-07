Линдси Лохан пригрозила увольнением своим сотрудницам из-за «неправильных» туфель

То ли Линдси Лохан крайне серьезно подходит к своему новому статусу бизнес-леди, то ли обладает достаточно специфичным чувством юмора — но на днях актриса, открывшая пляжный клуб в Греции, пригрозила его сотрудницам увольнением за то, что те не выбрали одинаковые туфли.

В Instagram пляжного клуба, открытого Линдси на острове Родос, появился снимок двух сотрудниц — девушки одеты одинаково, но вот обувь на них разная, на одной — босоножки на каблуках, на другой — платформы. Тот факт, что обувь на сотрудницах была разной и совсем не сочеталась по стилю друг с другом, привлек внимание Линдси: в комментах к фотографии она написала «Пожалуйста, носите одинаковую обувь», а затем в другом комментарии добавила «или вы уволены».

Сначала многие подумали, что Линдси просто пошутила, но затем Лохан вернулась в комментарии к посту, чтобы добавить — «Я абсолютно серьезна!». Возможно, актриса действительно очень, очень серьезно подходит к дресс-коду в своем новом заведении.

