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Линдси Лохан пригрозила увольнением своим сотрудницам из-за «неправильных» туфель
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Линдси Лохан пригрозила увольнением своим сотрудницам из-за «неправильных» туфель 

Попкорн News 46 минут назад
Фото: Попкорн News
То ли Линдси Лохан крайне серьезно подходит к своему новому статусу бизнес-леди, то ли обладает достаточно специфичным чувством юмора — но на днях актриса, открывшая пляжный клуб в Греции, пригрозила его сотрудницам увольнением за то, что те не выбрали одинаковые туфли.
В Instagram пляжного клуба, открытого Линдси на острове Родос, появился снимок двух сотрудниц — девушки одеты одинаково, но вот обувь на них разная, на одной — босоножки на каблуках, на другой — платформы. Тот факт, что обувь на сотрудницах была разной и совсем не сочеталась по стилю друг с другом, привлек внимание Линдси: в комментах к фотографии она написала «Пожалуйста, носите одинаковую обувь», а затем в другом комментарии добавила «или вы уволены».
Сначала многие подумали, что Линдси просто пошутила, но затем Лохан вернулась в комментарии к посту, чтобы добавить — «Я абсолютно серьезна!». Возможно, актриса действительно очень, очень серьезно подходит к дресс-коду в своем новом заведении.
Hello and welcome to paradise!..... #lohanrhodes #lohanbeachhouse #rhodes #rhodesisland #rhodesgreece #myrhodes #rhodeslife #rhodes2018 #rhodesparty #rhodes_vacation #rhodeslifestyle #beachbar #beachbars #beachclub #beachclubs #beachparty
Публикация от LOHAN Beach House Rhodes (@lohanrhodes)
20 Июл 2018 в 10:00 PDT  попкорнnews
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