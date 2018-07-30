«Проститутки!» — новые записи издевательств отца-изверга над тремя сестрами

В распоряжении Пятого канала оказались аудиозаписи, которые довольно ярко иллюстрируют атмосферу в доме погибшего, предположительно, от рук собственных дочерей, Михаила Х. Голос, по всей вероятности, принадлежит именно ему. Судя по записям, мужчина был либо постоянно пьян, либо не вполне психически здоров. Он обзывает невидимых собеседниц, угрожает им и постоянно ругается матом. В одном из фрагментов мужчина объявляет: рискнете уйти, как не рискнула их мать, — пожалеете.

В другой диктофонной записи мужчина называет девушек (вероятнее всего — собственных дочерей) проститутками и намекает на половой акт с ними. Также он отзывается о каком-то мужчине как об их «сутенере». В одном из фрагментов он угрожает устроить групповое изнасилование.

Знакомая семьи рассказала журналистам, что Михаил не был психически здоров — по некоторым данным, у него была шизофрения. Она уверена, что отец насиловал дочерей и держал их в постоянном страхе.