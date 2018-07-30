Ещё
«Проститутки!» — новые записи издевательств отца-изверга над тремя сестрами
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Проститутки!» — новые записи издевательств отца-изверга над тремя сестрами 

Пятый канал 42 минуты назад
Фото: Пятый канал
В распоряжении Пятого канала оказались аудиозаписи, которые довольно ярко иллюстрируют атмосферу в доме погибшего, предположительно, от рук собственных дочерей, Михаила Х. Голос, по всей вероятности, принадлежит именно ему. Судя по записям, мужчина был либо постоянно пьян, либо не вполне психически здоров. Он обзывает невидимых собеседниц, угрожает им и постоянно ругается матом. В одном из фрагментов мужчина объявляет: рискнете уйти, как не рискнула их мать, — пожалеете.
В другой диктофонной записи мужчина называет девушек (вероятнее всего — собственных дочерей) проститутками и намекает на половой акт с ними. Также он отзывается о каком-то мужчине как об их «сутенере». В одном из фрагментов он угрожает устроить групповое изнасилование.
Знакомая семьи рассказала журналистам, что Михаил не был психически здоров — по некоторым данным, у него была шизофрения. Она уверена, что отец насиловал дочерей и держал их в постоянном страхе.
Пятый канал: последние новости
«Вывозил в лес, морил голодом и насиловал» — подробности об убитом дочерями отце Обаятельная дочь Пугачевой и Галкина объяснила, почему 10+10=20 «Другой жизни у тебя не будет»: «дочери-убийцы» записали крики отца-тирана
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна61
5 признаков плохой хозяйки в доме18
Как живут брошенные жены знаменитостей1
Почему шумит в ушах10
Седокова возмутила выступлением в купальнике79
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
03:25
Полуобнаженная Ксения Алферова прикрылась шляпой
Звёзды
00:22
Вера Брежнева взбудоражила мужчин снимком
Звёзды
00:59
Беременная Анна Хилькевич недовольна своим носом
Звёзды
04:10
Известные мужчины, обжегшиеся на юных подружках
Звёзды
10:06
Как живут брошенные жены знаменитостей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение