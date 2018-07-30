Гороскоп для взрослых и детей на неделю с 30 июля по 5 августа

Что же ожидает каждый знак зодиака, узнайте в нашем гороскопе для детей и их родителей.

На неделе с 30 июля по 5 августа супруги будут часто спорить и выяснять, кто прав, кто виноват, но при этом активно возьмутся вместе решать бытовые вопросы и повышать благосостояние семьи, станут совместно чему-то учить отпрысков и постараются подать им позитивный пример. Детки же продемонстрируют свои творческие и спортивные таланты, а вот заниматься чем-то полезным для дома их не заставишь.

Овен (21 марта — 20 апреля)

На неделе вас будут больше интересовать ваши собственные дела и увлечения, чем то, что происходит дома вообще и с мужем в частности.

Велика вероятность, что вы временно забросите какие-то домашние обязанности, правда, пообещаете себе и домочадцам, что все обязательно наверстаете.

К тому же вы не упустите возможность сделать что-то для будущего своего ребенка — может, запишете его в какой-то кружок (секцию) или наймете учителя по какому-то виду творчества.

Маленькие Овны, скорее всего, будут совершенно неуправляемы, а их неуемная энергия и шалости, которые им самим покажутся очень смешными, доставят немало хлопот их родителям.

Удачные дни:1, 2 августа.

Неудачные дни:4 августа.

Телец (21 апреля — 20 мая)

На неделе вам, скорее всего, предстоит потратить немало энергии и денег на то, чтобы привести в порядок какое-то домашнее помещение.

Не исключено, что вы решите переделать детскую комнату или заново оборудуете кухню.

Кроме того, вы можете «стрясти» с мужа достаточно крупную сумму на что-то такое, что кажется вам крайне необходимым; правда, есть вероятность, что супруг будет сопротивляться, так как не сразу поймет грандиозность вашего замысла. Ребенок же, возможно, нарвется на какое-то ваше наказание.

У вашего маленького Тельцаможет появиться новый друг; правда, вы, вероятно, по каким-то причинам будете считать, что этот товарищ — не лучшая компания вашему чаду.

Удачные дни:30 июля, 5 августа.

Неудачные дни:31 июля.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

На неделе вы, скорее всего, пустите отношения с мужем на самотек и будете больше думать о каких-то своих интересах, чем о взаимодействии с благоверным.

Не исключено, что вы почувствуете усталость от семейной жизни, а потому предпочтете проводить много времени вне дома, посещая друзей, какие-то заведения и косметические салоны.

Однако при этом вы чему-то научите ребенка; правда, есть вероятность, что вы снабдите чадо какими-то навыками, чтобы переложить на него часть своих обязанностей.

Маленькие Близнецыбудут ловко манипулировать сверстниками, а может, и вовсе затеют какую-то авантюру в духе Тома Сойера , чтобы заставить друзей делать за них то, чем им самим лень заниматься.

Удачные дни:5 августа.

Неудачные дни:2 августа.

Рак (22 июня — 22 июля)

На неделе звезды сулят вам какое-то радостное событие, имеющее непосредственное отношение к вашей семье и к ее не очень отдаленному будущему.

Возможно, вы узнаете, что ждете очередного малыша, или уже имеющийся отпрыск заставит вас им гордиться, так как перед ним откроются великолепные перспективы.

Кроме того, какая-то ваша инициатива, связанная с хозяйством, будет прекрасно принята мужем — он не только одобрит ее, но и поможет, чем сможет.

Маленькие Ракидоведут до победного конца какое-то сложное для них дело и будут очень этому рады, так как почувствуют себя более взрослыми и самостоятельными. Не забудьте похвалить чадо, поощрить его и оставить что-то на память об этом событии.

Удачные дни:30 июля, 2 августа.

Неудачные дни:31 июля, 4 августа.

Лев (23 июля — 22 августа)

На неделе вам рекомендуется отложить наиболее трудоемкие дела — не исключен перерасход сил, который выльется в повышение температуры и недомогание.

К тому же стоит тщательнее беречь репродуктивную систему.

А в остальном все прекрасно — вас ждут какие-то подарки от мужа; ребенок порадует интересной инициативой и ее великолепным воплощением в реальность; исчезнет какой-то фактор, который долгое время являлся причиной ссор не только с благоверным, но и с другими родственниками.

Маленькие Львымогут столкнуться с какими-то сложностями при реализации своих творческих замыслов. Поддержите чадо и постарайтесь не допустить, чтобы досадные промахи негативно повлияли на его самооценку.

Удачные дни:5 августа.

Неудачные дни:4 августа.

Дева (23 августа — 22 сентября)

На неделе вы, скорее всего, сгенерируете несколько отличных идей, касающихся благоустройства дома и воспитания ребенка, и при поддержке домочадцев воплотите свои замыслы в реальность.

Не исключены и инициированные вами нововведения в семейном укладе.

Правда, при этом в понедельник и во вторник вы, вероятно, будете более придирчивы и к благоверному, и к чаду, особенно если они сотворят нечто такое, что выбивается из вашего понятия идеального поведения.

Маленькие Девымогут за компанию со сверстниками ввязаться в то, что негативно скажется на здоровье. Отслеживайте, какие игры с участием вашего ребенка затеваются, и постарайтесь предотвратить то, что несет в себе хоть малейшую угрозу.

Удачные дни:1 августа.

Неудачные дни:все дни нейтральны.

Весы (23 сентября — 22 октября)

На неделе не исключена крупная ссора с мужем из-за его недостойного, по вашему мнению, поведения.

Возможно, какая-то его выходка заставит вас краснеть перед родственниками или даже перед посторонними людьми, и вы не спустите благоверному того, что попали в неловкое положение.

С ребенком же вы будете вести себя очень корректно и деликатно, поддержите какие-то его начинания, благотворно повлияете на его самооценку. Скорее всего, вы учтете ошибки ваших собственных родителей и не захотите повторять их.

Маленьких Весовждут какие-то перемены в круге общения. Вероятно, ваше чадо вспомнит о каких-то старых друзьях и захочет проводить время с ними, а не с теми, с кем в основном сейчас общается.

Удачные дни:все дни нейтральны.

Неудачные дни:31 июля, 5 августа.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

На неделе в семейной жизни могут назреть какие-то перемены, к которым вы отнесетесь весьма настороженно и даже негативно.

Примите их — они пойдут на пользу вашим взаимоотношениям с мужем и помогут лучше понять ребенка.

Кроме того, не стоит слишком давить авторитетом на чадо, чем-то угрожать ему и опутывать его какими-то запретами — чем лояльнее вы будете, тем проще окажется взаимодействовать с отпрыском, а при повышенной строгости вы просто нарветесь на бунт и отторжение.

Маленькие Скорпионымогут потребовать от родителей очередных финансовых вливаний. Не исключено, что вам придется раскошеливаться на нечто такое, что связано с учебой ребенка или с его творческой самореализацией.

Удачные дни:все дни нейтральны.

Неудачные дни:30 июля, 3 августа.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

На неделе вам, скорее всего, будет очень сложно договориться с мужем по каким-то бытовым и финансовым вопросам.

Не исключено, что он не одобрит какие-то ваши приобретения, а вы в свою очередь откажетесь участвовать в каких-то его хозяйственных начинаниях.

Зато ребенка вы, вероятно, станете баловать сверх всякой меры, вместе с ним затеете какие-то активные игры, выслушаете от него немало откровений и даже, возможно, выберетесь с ним на пикник, на котором будете объедаться всякими вкусностями.

Маленькие Стрельцымогут столкнуться с невозможностью реализовать какой-то творческий замысел или материализовать какую-то фантазию. Помогите чаду, но так, чтобы не задеть его самолюбия.

Удачные дни:все дни нейтральны.

Неудачные дни:1 августа.

Козерог (22 декабря — 19 января)

На неделе вы, скорее всего, наконец-то признаете, что ваш муж в чем-то был стопроцентно прав, а вы заблуждались.

Это самым благоприятным образом повлияет на семейный микроклимат и даже, возможно, спровоцирует у благоверного желание сделать вам какой-то подарок.

Кроме того, вам, вероятно, предстоит пересмотреть и какие-то аспекты воспитания чада, например, дать ему послабления в том, в чем раньше вы были весьма суровы, или ввести материальные поощрения за успехи и за домашний труд.

Маленькие Козерогибудут много и часто общаться с теми, кого милостиво считают своими друзьями. Причем не исключено, что ваш ребенок решится открыть сразу нескольким своим товарищам тайну, которую до этого тщательно ото всех скрывал.

Удачные дни:все дни нейтральны.

Неудачные дни:30 июля, 2 августа.

Водолей (20 января — 18 февраля)

На неделе вам, возможно, придется взять на себя какие-то обязанности вашего мужа.

Не исключено, что вам вдруг покажется, что у вас это получится лучше, или вы просто решите дать благоверному отдохнуть после каких-то очень трудоемких домашних или рабочих дел.

Кроме того, вы будете вынуждены самостоятельно и без поддержки супруга разбираться с какой-то сложной ситуацией, связанной с вашим ребенком — велика вероятность, что ваша вторая половинка самоустранится, чтобы не принимать неудобное решение.

Маленькие Водолеис головой уйдут в какие-то творческие занятия, и оторвать их от них окажется крайне сложно. Не дергайте чадо по пустякам, пусть самовыражается, ему сейчас это очень важно.

Удачные дни:все дни нейтральны.

Неудачные дни:5 августа.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

На неделе человек, который очень хорошо относится к вам и ко всему вашему семейству, скорее всего, поможет вам выйти из какого-то конфликта с мужем и к тому же преподнесет вам и остальным вашим домочадцам что-то вкусное или красивое.

Кроме того, вам в данный период, вероятно, предстоит довести до победного финала обучение ребенка неким творческим или техническим навыкам и каким-то образом благоприятно повлиять на его взаимоотношения со сверстниками.

Маленькие Рыбыбудут весьма послушны, станут с удовольствием помогать родителям в каких-то домашних делах, но при этом придумают, продумают и тайно осуществят нечто такое, что имеет отношение к креативному самовыражению.

Удачные дни:30, 31 июля, 3 августа.

Неудачные дни:1 августа.