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Жильцы проснулись от запаха гари: в Цыганском поселке дотла выгорел деревянный дом
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Жильцы проснулись от запаха гари: в Цыганском поселке дотла выгорел деревянный дом 

e1.ru 51 минуту назад
Фото: e1.ru
Сегодня ночью, около 2:00 в Цыганском поселке загорелся деревянный дом на улице Автономных Республик, 55. В доме в этот момент находились двое мужчин. Они проснулись от запаха гари, к тому времени уже горела крыша.
В этот же момент подоспели пожарные, они эвакуировали жильцов из дома. На месте была и бригада скорой, но помощь мужчинам не понадобилась.
Жильцы рассказали, что легли спать около 23:00, до этого не топили печь и не включали никакие электроприборы.
Дом был объят пламенем, была угроза распространения огня на соседние дома, поэтому сотрудники МЧС работали по повышенному рангу 1-БИС. Пожарным помог небольшой дождь: огонь все-таки не перекинулся на соседние постройки. Однако сам дом выгорел дотла на площади 100 квадратных метров.
Три дня назад при похожих обстоятельствах сгорел двухэтажный дом в коллективном саду под Екатеринбургом. Хозяева ложились спать и услышали треск — горело под кровлей на втором этаже. В итоге мужчина и женщина успели только вынести свои паспорта и газовый баллон.
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