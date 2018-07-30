Жильцы проснулись от запаха гари: в Цыганском поселке дотла выгорел деревянный дом

Сегодня ночью, около 2:00 в Цыганском поселке загорелся деревянный дом на улице Автономных Республик, 55. В доме в этот момент находились двое мужчин. Они проснулись от запаха гари, к тому времени уже горела крыша.

В этот же момент подоспели пожарные, они эвакуировали жильцов из дома. На месте была и бригада скорой, но помощь мужчинам не понадобилась.

Жильцы рассказали, что легли спать около 23:00, до этого не топили печь и не включали никакие электроприборы.

Дом был объят пламенем, была угроза распространения огня на соседние дома, поэтому сотрудники МЧС работали по повышенному рангу 1-БИС. Пожарным помог небольшой дождь: огонь все-таки не перекинулся на соседние постройки. Однако сам дом выгорел дотла на площади 100 квадратных метров.

Три дня назад при похожих обстоятельствах сгорел двухэтажный дом в коллективном саду под Екатеринбургом. Хозяева ложились спать и услышали треск — горело под кровлей на втором этаже. В итоге мужчина и женщина успели только вынести свои паспорта и газовый баллон.