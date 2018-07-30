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Через огонь, воду и съемочные площадки: кто из звезд кинематографа будет отмечать Международный день дружбы
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Звезды, которым постоянно не везет в любви

Через огонь, воду и съемочные площадки: кто из звезд кинематографа будет отмечать Международный день дружбы 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Сегодня, 30 июля, вся планета отмечает Международный день дружбы. Так что если кому-то был нужен официальный повод для встречи с близкими, знайте: теперь отвертеться не получится. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснила, откуда появился этот праздник, как его отмечать и для кого из звезд кино дружба — больше чем просто громкое слово.
Впервые Международный день дружбы прошел в 2011 году, когда Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций дала соответствующее распоряжение об учреждении этой даты. Первоначальный замысел праздника — объединить людей на уровне всего земного шара. «Дружба между народами, странами, культурами и отдельными лицами может вдохновить на усилия по обеспечению мира и дает возможность навести мосты между обществами, которые чтят культурное многообразие», — говорится в резолюции ООН. Однако молодежь вложила свой особый смысл этой дате.
· Для тех, кого объединяет спорт: батутные парки Москвы. Это детское развлечение для взрослых сплачивает лучше любого тимбилдинга. За час прыжков по батутам, попыток выбраться из поролоновой ямы и забавных сальто мало того, что недельный запас калорий сжигается, так еще и настроение доходит до максимального градуса! Так что для активной компании давних друзей батутный парк точно лучше любых посиделок.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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