Через огонь, воду и съемочные площадки: кто из звезд кинематографа будет отмечать Международный день дружбы

Сегодня, 30 июля, вся планета отмечает Международный день дружбы. Так что если кому-то был нужен официальный повод для встречи с близкими, знайте: теперь отвертеться не получится. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснила, откуда появился этот праздник, как его отмечать и для кого из звезд кино дружба — больше чем просто громкое слово.

Впервые Международный день дружбы прошел в 2011 году, когда Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций дала соответствующее распоряжение об учреждении этой даты. Первоначальный замысел праздника — объединить людей на уровне всего земного шара. «Дружба между народами, странами, культурами и отдельными лицами может вдохновить на усилия по обеспечению мира и дает возможность навести мосты между обществами, которые чтят культурное многообразие», — говорится в резолюции ООН. Однако молодежь вложила свой особый смысл этой дате.

· Для тех, кого объединяет спорт: батутные парки Москвы. Это детское развлечение для взрослых сплачивает лучше любого тимбилдинга. За час прыжков по батутам, попыток выбраться из поролоновой ямы и забавных сальто мало того, что недельный запас калорий сжигается, так еще и настроение доходит до максимального градуса! Так что для активной компании давних друзей батутный парк точно лучше любых посиделок.