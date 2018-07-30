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Реакция впервые выбравшегося на пляж инвалида растрогала пользователей сети
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Реакция впервые выбравшегося на пляж инвалида растрогала пользователей сети 

Lenta.ru 52 минуты назад
Фото: Lenta.ru
36-летний житель Алабамы Дэвид Томас, страдающий от церебрального паралича, впервые побывал на пляже во Флориде со своим давним другом Изасом Фуллером. Реакция мужчины на прогулку по песчаному берегу восхитила и растрогала пользователей Facebook.
Мужчина никогда не выезжал из родного города с 15 лет. Друг собрал средства на моторизированное кресло-коляску, которое спокойно передвигается по песку, и повез его на восточное побережье. По словам Томаса, поступок Фуллера заставил его прослезиться, поскольку никто в жизни не уделял ему столько внимания, чтобы просто сделать ему приятно из-за того, что он находится в инвалидном кресле, отмечает журнал Newsweek.
Попав на пляж, Томас радовался, трогал песок и повторял, что пляж — это лучшее место, которое ему только удавалось посетить за всю жизнь.
Посмотревшие ролик пользователи ринулись поздравлять Томаса и умилились поступком его друга. «Я так рада за тебя! Твои друзья, должно быть, очень тебя любят. Ты в моих мыслях и молитвах, желаем тебе всего самого наилучшего», — пишет под роликом Линда Грэнтэм (Linda Grantham). «Ты знаешь, как заставить людей плакать», — обращается один из пользователей к другу Томаса.
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