Реакция впервые выбравшегося на пляж инвалида растрогала пользователей сети

36-летний житель Алабамы Дэвид Томас , страдающий от церебрального паралича, впервые побывал на пляже во Флориде со своим давним другом Изасом Фуллером. Реакция мужчины на прогулку по песчаному берегу восхитила и растрогала пользователей Facebook.

Мужчина никогда не выезжал из родного города с 15 лет. Друг собрал средства на моторизированное кресло-коляску, которое спокойно передвигается по песку, и повез его на восточное побережье. По словам Томаса, поступок Фуллера заставил его прослезиться, поскольку никто в жизни не уделял ему столько внимания, чтобы просто сделать ему приятно из-за того, что он находится в инвалидном кресле, отмечает журнал Newsweek

Попав на пляж, Томас радовался, трогал песок и повторял, что пляж — это лучшее место, которое ему только удавалось посетить за всю жизнь.

Посмотревшие ролик пользователи ринулись поздравлять Томаса и умилились поступком его друга. «Я так рада за тебя! Твои друзья, должно быть, очень тебя любят. Ты в моих мыслях и молитвах, желаем тебе всего самого наилучшего», — пишет под роликом Линда Грэнтэм (Linda Grantham). «Ты знаешь, как заставить людей плакать», — обращается один из пользователей к другу Томаса.