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Огромную наркоплантацию разбил россиянин в съемной квартире
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Огромную наркоплантацию разбил россиянин в съемной квартире 

Свободная пресса 2 часа назад
Фото: dom.lenta.ru
31-летний житель Башкортостана на съемной квартире создал настоящую нарколаборатория по производству синтетических наркотиков. Полицией были обнаружены многочисленные колбы, аппарат для изготовления амфетамина, жидкость со следами психотропного вещества и готовые наркотики весом более 160 граммов.
Как сообщает «Лента.ру», в этой же квартире арендатор культивировал растительные наркотики.
"Ванная комната была переделана под парник, где выращивалась марихуана. В помещениях выдерживался температурный режим, стены были обшиты специальным материалом, а над растениями установлены тепловые лампы и вытяжки", — рассказали в полиции.
Организовавший нарколабораторию квартиросъемщик арестован, в его отношении возбуждено уголовное дело.
Ранее «СП» писала, что в Ростове-на-Дону прямо в полицейском участке изъяли крупную партию наркотиков.
Новости по теме: Двум женщинам в Подмосковье грозит 20 лет тюрьмы за наркоторговлю
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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