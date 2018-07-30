Огромную наркоплантацию разбил россиянин в съемной квартире

31-летний житель Башкортостана на съемной квартире создал настоящую нарколаборатория по производству синтетических наркотиков. Полицией были обнаружены многочисленные колбы, аппарат для изготовления амфетамина, жидкость со следами психотропного вещества и готовые наркотики весом более 160 граммов.

Как сообщает «Лента.ру», в этой же квартире арендатор культивировал растительные наркотики.

"Ванная комната была переделана под парник, где выращивалась марихуана. В помещениях выдерживался температурный режим, стены были обшиты специальным материалом, а над растениями установлены тепловые лампы и вытяжки", — рассказали в полиции.

Организовавший нарколабораторию квартиросъемщик арестован, в его отношении возбуждено уголовное дело.

Ранее «СП» писала, что в Ростове-на-Дону прямо в полицейском участке изъяли крупную партию наркотиков.

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