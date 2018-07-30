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Россиянин разбил в съемной квартире наркоплантацию
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Россиянин разбил в съемной квартире наркоплантацию 

dom.lenta.ru 52 минуты назад
Фото: dom.lenta.ru
Полицией Башкортостана обнаружена тайная нарколаборатория, которую устроил на съемной квартире 31-летний местный житель. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.
По информации следствия, мужчина арендовал жилье в Уфе и занимался там производством синтетических наркотиков. При осмотре помещения полицией были обнаружены многочисленные колбы, аппарат для изготовления амфетамина, жидкость со следами психотропного вещества и готовые наркотики весом более 160 граммов.
В этой же квартире арендатор культивировал растительные наркотики. «Ванная комната была переделана под парник, где выращивалась марихуана. В помещениях выдерживался температурный режим, стены были обшиты специальным материалом, а над растениями установлены тепловые лампы и вытяжки, — говорится в сообщении МВД по республике Башкортостан. — Сотрудники полиции изъяли дюжину цветочных горшков с растениями рода каннабис». Помимо производства, в той же квартире мужчина дегустировал товар перед продажей.
Организовавший нарколабораторию квартиросъемщик арестован, в его отношении возбуждено уголовное дело.
Съемное жилье время от времени используется представителями наркобизнеса для производства и хранения товара. Так, в начале 2018-го такую квартиру обнаружили в Новосибирске. Квартиросъемщик растил в ней 22 куста марихуаны и занимался производством наркотиков.
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