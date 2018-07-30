Рейтинг 18+: кто и зачем делает интимную стрижку

Чего только девушки не придумают, чтобы оставаться самой прекрасной и желанной в глазах своего любимого. Особо отчаянные даже не прочь попробовать необычный дизайн зоны бикини. Редакция WMJ.ru разобралась, кто и зачем делает интимную стрижку, и спешит поделиться с тобой этими секретами!

Что за бикини-дизайн?

Бикини-дизайн — тенденция весьма неоднозначная, но тем не менее достаточно распространенная. И популярность это процедуры лежит совсем не во всеобщем желании необычно украсить интимную зону, а в широте возможных вариаций того, как это можно сделать. Интимная стрижка, депиляция лобковой зоны, «полное латино», ваджазлинг — декорирование линии бикини стразами или даже драгоценными камнями — лишь небольшая подборка того, что каждая может сделать в салоне, где представлена процедура бикини-дизайна.

Бикини-дизайн можно сделать как с помощью бритвы или тримера, но в таком случае результат продержится не так уж долго. А вот если зону бикини проэпилировать, то и рисунок будет оставаться в первозданном состоянии дольше, а волоски на нем всегда можно подровнять ножницами до салонной длины при необходимости. Полная эпиляция требуется, если ты хочешь порадовать себя или удивить партнера ваджазлингом, на идеально гладкой коже стразы, глиттер и прочие блестящие частицы держатся лучше. Кстати, при ваджазлинге стразы крепятся на специальный косметический клей, поэтому раздражения быть не должно.

Разбираем по полочкам психологические аспекты

Что движет девушками, решившимися на украшение интимной зоны, доподлинно неизвестно. Часто женщины идут на процедуру, чтобы разнообразить сексуальную жизнь новыми ощущениями, или для того, чтобы вернуть огонь в угасающие отношения. Некоторые девушки признаются, что с интимной стрижкой чувствуют себя увереннее и раскованнее со своим партнером., — рассказал анонимный источник специально для WMJ.ru.

И все же мода на гладко выбритый лобок живет еще с начала нулевых. А летом салоны просто не успевают обслуживать клиентов, ведь к пляжному отдыху девушки готовятся основательно, и про зону бикини никто не забывает.

Если учесть, что даже среди великого множества фильмов для взрослых есть отдельная категория, посвященная интимным стрижкам или пирмингу, становится очевидно, что некоторых дизайн зоны бикини все же будоражит. Как известно, спрос рождает предложение. Среди актрис известного жанра достаточно много почитательниц различного декора лобка, ведь идеальная, а главное ухоженная интимная зона — первое, что хотят видеть в такого рода кино.

Бодипозитив разоряет мастеров интимной стрижки

На волне роста популярности такого движения как бодипозитив излишняя растительность на теле теперь не считается чем-то постыдным. Каждая девушка вольна делать со своим телом, все что пожелает. Хоть аленький цветочек выстригай, хоть стразами имя любимого выкладывай, хоть вообще откажись от депиляции интимного места — никто и слова не скажет. А если и скажет, то можешь спокойно заявить: «Мое тело — мое дело», — и вся несостоятельная критика в твой адрес — это бодишейминг чистой воды.

Что думают об интимной стрижке мужчины?

Конечно, без мужского мнения все вышеописанное имело бы мало смысла. Редакция WMJ.ru выяснила, что на самом деле мужчины думают об интимной стрижки. Большинство лишь отметили, что к тому моменту, как им выпадает шанс лицезреть произведение парикмахерского искусства думают они уже не так уж и много. Ящерка, скорпион и прочие животные вызывают у них лишь удивление.

Дорожные знаки вроде «кирпича» или «парковка запрещена» никого особо не останавливают, а лишь накаляют атмосферу. И только имя на лобке, не совпадающее с тем, что написано в их собственном паспорте, может поумерить пыл.

А вот американские девушки, по-видимому, предпочитают «полное латино». По крайней мере, сценаристы фильма «Мальчик в девочке» точно выступают за идеальную гладкость!

Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram!

Фото: Shutterstock