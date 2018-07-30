«Думаете, вам все еще 15?»: Юлия Барановская насмешила поклонников нелепым видом 

Телеведущая Юлия Барановская каждым своим появлением неизменно привлекает внимание публики. Очередной выход светской львицы не стал исключением, вот только вместо оваций необычный наряд звездной красавицы удостоился лишь негативных отзывов в сети Интернет.
В рамках Международного музыкального фестиваля «Жара-2018» в Баку состоялся традиционный звездный ланч, организованный одним из глянцевых изданий. Известные гости собрались в приятной тени деревьев на территории элитного отеля, расположившегося на самом берегу Каспийского моря. Несмотря на неформальность встречи и дневное время, знаменитые модницы не могли упустить случая блеснуть перед фотографами стильными образоми.
Телеведущая Юлия Барановская не стала исключением. Молодая женщина появилась среди гостей в клетчатом сарафане необычного кроя. Асимметричный наряд бывшая супруга Андрея Аршавина дополнила кожаными сандалиями до колен с множеством ремешков. Минимум украшений, традиционный небрежный пучок волос на затылке и неизменная критика в сети — вот главные составляющие любого светского выхода Барановской.
«Это что из пледа сшито? Будто в нем дырку наугад проделали и пришили бретельки» «Вы, наверное, думаете, что Вам все еще 15… К сожалению, возраст ничем не замаскируешь… Ни этим платьем, которое Вам не идёт (мрачновато уж очень), ни сандалиями (ни о чём…)» «Не знаете, как привлечь к себе внимание?! Вид просто нелепый» «Смешно смотреть на эту диву! Особенно в кухонной занавеске моей бабушки» Впрочем, несмотря на язвительные комментарии пользователей, Юлия продолжает быть постоянной гостьей всех светских раутов. А вот любимый народом телеведущий Андрей Малахов, похоже все-таки вышел из фавора и вместо Баку отправился во Францию.