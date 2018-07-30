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«Думаете, вам все еще 15?»: Юлия Барановская насмешила поклонников нелепым видом
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«Думаете, вам все еще 15?»: Юлия Барановская насмешила поклонников нелепым видом 

Eva.ru 52 минуты назад
Фото: Eva.ru
Телеведущая Юлия Барановская каждым своим появлением неизменно привлекает внимание публики. Очередной выход светской львицы не стал исключением, вот только вместо оваций необычный наряд звездной красавицы удостоился лишь негативных отзывов в сети Интернет.
В рамках Международного музыкального фестиваля «Жара-2018» в Баку состоялся традиционный звездный ланч, организованный одним из глянцевых изданий. Известные гости собрались в приятной тени деревьев на территории элитного отеля, расположившегося на самом берегу Каспийского моря. Несмотря на неформальность встречи и дневное время, знаменитые модницы не могли упустить случая блеснуть перед фотографами стильными образоми.
Телеведущая Юлия Барановская не стала исключением. Молодая женщина появилась среди гостей в клетчатом сарафане необычного кроя. Асимметричный наряд бывшая супруга Андрея Аршавина дополнила кожаными сандалиями до колен с множеством ремешков. Минимум украшений, традиционный небрежный пучок волос на затылке и неизменная критика в сети — вот главные составляющие любого светского выхода Барановской.
«Это что из пледа сшито? Будто в нем дырку наугад проделали и пришили бретельки» «Вы, наверное, думаете, что Вам все еще 15… К сожалению, возраст ничем не замаскируешь… Ни этим платьем, которое Вам не идёт (мрачновато уж очень), ни сандалиями (ни о чём…)» «Не знаете, как привлечь к себе внимание?! Вид просто нелепый» «Смешно смотреть на эту диву! Особенно в кухонной занавеске моей бабушки» Впрочем, несмотря на язвительные комментарии пользователей, Юлия продолжает быть постоянной гостьей всех светских раутов. А вот любимый народом телеведущий Андрей Малахов, похоже все-таки вышел из фавора и вместо Баку отправился во Францию.
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