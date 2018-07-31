Со звезды «Сплетницы» Эда Вествика сняли обвинения в изнасиловании

После начала повальных обвинений в сексуальных домогательствах и даже изнасилованиях в Голливуде карьеры многих актеров, продюсеров и других деятелей кинематографа пошли ко дну. Этой участи удалось избежать звезде сериала «Сплетница» Эду Вествику , с которого сняли все обвинения в изнасилованиях.

Напомним, актера обвинили сразу три девушки, однако Вествик продолжал настаивать на своей невиновности. Эд сообщил, что не знает этих женщин и никогда не трогал их и пальцем. Некоторые из этих обвинений звучали действительно странно (например, одна из жертв добровольно разделась в доме актера и уснула, устав после вечеринки, после чего он над ней надругался). Двоих девушек суду удалось опросить, но их показания прокуроры сочли неубедительными, и заявления пострадавших были отклонены за недостаточностью доказательств. С третьей девушкой суду так и не удалось связаться.

попкорнnews