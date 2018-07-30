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В Приморье смытого паводком малыша-колонка выходили и вернули в лес
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В Приморье смытого паводком малыша-колонка выходили и вернули в лес 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 30 июл — РИА Новости. Смытого дождевым паводком детеныша колонка — небольшого зверька вроде хорька или норки, которого спасли и выходили в приморском национальном парке «Земля леопарда», выпустили в дикую природу, сообщает в понедельник нацпарк.
Ранее общественный центр «Тигр» сообщал, что малыша смыло сильным дождевым потоком и вынесло на дорогу в национальном парке, сотрудники учреждения доставили колонка в центр реабилитации.
"Переданный в центр реабилитации колонок стал быстро расти. В столь юном возрасте добывать пищу самостоятельно он бы не смог, поэтому ветеринары заменили ему мать. Рацион малыша составляли дикие мыши и мясо птицы. Должный уход и правильное питание сделали свое дело, и всего за несколько недель колонок достаточно окреп для самостоятельной жизни. Будучи полностью здоровым, он благополучно вернулся в родную среду обитания", — говорится в сообщении.
По словам инженера-исследователя «Земли леопарда» и зоолога центра «Тигр» Екатерины Блидченко, колонок оказался тихим и спокойным, а при приближении человека прятался в норку — это адекватное поведение для дикого животного.
"На момент выпуска колонок уже был размером с взрослую особь. В лесу он сможет самостоятельно добывать мышей, птиц, лягушек, а также питаться остатками добычи других хищников, в том числе дальневосточного леопарда", — сказала специалист.
Колонки — представители семейства куньих, они обитают в Азии и в основном живут в лесах, около рек и озер. Колонки вырастают до 30 сантиметров, а длина хвоста у них — более половины тела — около 16,5 сантиметра.
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