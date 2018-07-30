Смытого паводком детеныша колонка выходили и вернули в природу

Об этом сообщили в национальном парке «Земля леопарда».

Малыша смыло на дорогу в нацпарке сильным дождевым потоком. Зверька доставили в центр реабилитации, где ветеринары заменили ему мать.

Добывать корм колонок самостоятельно еще не мог, поэтому сотрудники сами его кормили мышами и мясом птицы.

«Должный уход и правильное питание сделали свое дело, и всего за несколько недель колонок достаточно окреп для самостоятельной жизни. Будучи полностью здоровым, он благополучно вернулся в родную среду обитания», — говорится в сообщении.

На момент выпуска колонок уже был размером со взрослую особь. Теперь он уже сможет самостоятельно добывать себе пищу.

Колонок — небольшой зверек из семейства куньих, они обитают в Азии и в основном живут в лесах, около рек и озер. Колонки вырастают до 30 сантиметров, причем более половины их тела занимает хвост.

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