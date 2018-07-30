«Как манекен»: пикантный снимок Евгения Плющенко и Яны Рудковской удивил отсутствием эмоций

Продюсер Яна Рудковская обнародовала жаркий кадр, сделанный на борту белоснежной яхты в Сардинии — на снимке звезда позирует вместе со своим супругом, фигуристом Евгением Плющенко , чья рука по-хозяйски держит даму за ягодицы. Однако публика обратила внимание, что при этом лицо Евгения выражало скорее усталость и скуку, чем страсть и мужское чувство гордости за прекрасную жену.

Звездный продюсер Яна Рудковская и спортсмен Евгений Плющенко наслаждаются совместным отдыхом на фешенебельном курорте на севере Сардинии в Порто-Черво. Стоит отметить, что звезда редко фотографируется с мужем, предпочитая демонстрировать модные наряды и роскошно сервированные завтраки, однако во время отпуска сделала исключение и представила свою вариацию летних жарких страстей. На фотографии, которая была обнародована на суд зрителей, супружеская чета позирует в купальниках, приняв довольно пикантную для них позу. Обычно скупой на публичное выражение чувств Евгений Плющенко по-хозяйски положил свои руки на бедра жены, слегка прижимая ее к себе.

Однако «горячее» фото насмешило общественность, которая не увидела никакого проявления соответствующих чувств на лице у прославленного фигуриста. Увы, по мнению пользователей сети мимика Евгения выражала скорее скуку и усталость от желания жены создать прекрасную картину своей красивой жизни. А потому обыватели принялись критиковать кадр, заявляя, что Плющенко выглядит совсем непрезентабельно, и вопрошая, к чему заставлять своего мужа показывать страсть, которой нет. «Сегодня я увидела, как выглядит подкаблучник» «Всё на фото хорошо, а главного — любви — не видно. Встал, руку положил, посмотрел в камеру, свободен. Похоже, именно так и было» «Евгений вызывает жалость, видно, что игра на публику, он как безмолвная статуя делает, что говорят, противно смотреть на такие отношения» «Евгений тут как манекен. Чувств — ноль» «Яна, вы замучили и мужа и сына, видно, что счастья нет»

К слову, это не первый раз, когда супругов обвиняют в зажатости и отчужденности на совместных снимках. Любопытно, что без труда разыгрывая гамму эмоций на своем лице во время своих ледовых шоу, Плющенко не способен показать нежные чувства к супруге даже под чутким руководством одного из 10-ти лучших фотографов мира.