Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору арбузов и дынь

В таких местах продаются арбузы и дыни, не прошедшие санитарную экспертизу, отмечают в службе. Кроме того, арбузы могут впитывать тяжелые металлы из выхлопных газов автомобилей.

На санкционированном месте продажи бахчевых должны присутствовать сертификат или декларация о соответствии, удостоверение о качестве, выданное организацией, вырастившей арбузы. Кроме того, продавец должен располагать личной медкнижкой, информацией о юрлице, реализующем арбузы, весами, подчеркивают в Роспотребнадзоре . Торговая точка должна быть огорожена и находиться под навесом, сами арбузы — накрыты тентом и храниться на стеллажах, а не на земле. В конце рабочего дня они должны быть убраны с улицы. «Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено — в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы», — указывают в Роспотребнадзоре.

В рекомендациях службы говорится, что хороший, зрелый арбуз — крупный, имеет целостный покров, цвет корки у него яркий и контрастный, а светлое пятно на боку, который отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым. «Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную кожу — значит арбуз незрелый. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси — слабый хруст», — говорится в рекомендациях. Мякоть должна быть красной различных оттенков, семена — вызревшими, черного или коричневого цвета. Консистенция — сочная, нежная, без ослизнений, сладкая на вкус.

Не стоит выбирать ни самый крупный, ни самый маленький среди остальных арбузов: ягоды одной степени зрелости не слишком отличаются размерами, уточняют в Роспотребнадзоре. Перед разрезанием плодов их следует тщательно вымыть теплой водой с мылом, разрезанные арбузы и дыни хранить нужно только в холодильнике. «Если после разреза обнаружится, что купленный вами арбуз имеет кислый запах, то ни в коем случае нельзя его есть — можно получить пищевое отравление», — говорится в рекомендациях.

Достоверно определить наличие нитратов можно только лабораторным методом, но следует обратить внимание на следующие моменты. Цвет мякоти «плохого» арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком; волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого; у «неправильного» арбуза поверхность среза гладкая, глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками, отмечают в Роспотребнадзоре.

Дыни выбираются по тем же правилам с небольшими отличиями. Так, у дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой (если твердая, то это признак того, что дыня незрелая). Если щелкнуть по дыне, то звук должен выйти глухим. От дыни обязательно должен исходить аромат — если запаха нет, этот плод покупать не стоит, говорится в рекомендациях.