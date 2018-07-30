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Роспотребнадзор провел проверку импортных плодов и ягод
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Роспотребнадзор провел проверку импортных плодов и ягод 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Роспотребнадзор выявил в первом полугодии 2018 года нарушения по микробиологическим показателям в 13% проб импортных плодов и ягод. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Доля проб импортной плодоовощной продукции, не соответствующей гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (содержание бактерий групп кишечной палочки, патогенные микроорганизмы, плесень и пр.), составил 6% (I полугодие 2017 г. — 4%), а по импортным плодам и ягодам — 13% (I полугодие 2017 г. — 5%)", — заявили в Роспотребназоре.
Отмечается, что только в первом полугодии 2018 года было снято с реализации более 15 тонн импортных плодов и ягод.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор оценил качество импортной рыбы.
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Женский форум  Ещё 13 источников 
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