Роспотребнадзор провел проверку импортных плодов и ягод

Роспотребнадзор выявил в первом полугодии 2018 года нарушения по микробиологическим показателям в 13% проб импортных плодов и ягод. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Доля проб импортной плодоовощной продукции, не соответствующей гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (содержание бактерий групп кишечной палочки, патогенные микроорганизмы, плесень и пр.), составил 6% (I полугодие 2017 г. — 4%), а по импортным плодам и ягодам — 13% (I полугодие 2017 г. — 5%)", — заявили в Роспотребназоре.

Отмечается, что только в первом полугодии 2018 года было снято с реализации более 15 тонн импортных плодов и ягод.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор оценил качество импортной рыбы.