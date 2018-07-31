Роспотребнадзор рекомендовал россиянам покупать яркие, звонкие арбузы и глухозвучащие дыни

Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору арбузов и дынь в связи с началом продаж бахчевых культур. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Роспотребнадзор в связи с началом продаж бахчевых культур рекомендует придерживаться нескольких простых правил при выборе арбузов и дынь. Реализация бахчевых вдоль автодорог, из необорудованных торговых мест запрещена, поэтому следует помнить, что в таких местах продаются арбузы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу. Кроме того, арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей. На санкционированном месте реализации бахчевых культур в наличии должен быть полный пакет сопроводительных документов, подтверждающий качество и безопасность бахчевых культур (сертификат или декларация о соответствии, удостоверение о качестве, выданное организацией, вырастившей арбузы), у продавца должна быть на рабочем месте личная медицинская книжка, информация о юридическом лице, реализующем арбузы, вывеска с указанием времени работы, весы», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено — в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы. Также по правилам место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом, арбузы должны быть накрыты тентом, должны храниться на специальных стеллажах, а не на земле навалом, в конце рабочего дня их должны убирать с улицы.

В Роспотребнадзоре пояснили, что хороший, зрелый арбуз — крупный, имеет целостный покров, цвет корки яркий и контрастный, светлое пятно на боку, который отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым. «Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную кожу — значит, арбуз незрелый. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси — слабый хруст. Мякоть красная различных оттенков, семена вызревшие, черного или коричневого цвета. Консистенция мякоти плодов сочная, нежная, без ослизнений, сладкая на вкус», — отметил собеседник агентства.

В ведомстве также рекомендовали выбирать арбузы среднего размера. «Не стоит выбирать ни самый крупный, ни самый маленький среди остальных арбузов: ягоды одной степени зрелости не слишком отличаются размерами. Перед тем, как разрезать плоды, не забывайте тщательно их вымыть теплой водой с мылом, так как частички почвы, пыли, микроорганизмы, находящиеся на кожуре, попав внутрь плода, могут привести к кишечной инфекции. Разрезанные арбузы и дыни храните только в холодильнике. Если после разреза обнаружится, что купленный вами арбуз имеет кислый запах, то ни в коем случае нельзя его есть — можно получить пищевое отравление», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Специалисты уточнили, что цвет мякоти «плохого» арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком; волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого. У «неправильного» арбуза поверхность среза гладкая, глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками. «Достоверно определить наличие нитратов можно только лабораторным методом», — добавили в службе.

В Роспотребнадзоре рекомендовали арбуз как богатое витаминами мочегонное средство, снимающее отеки при заболеваниях почек, печени, сердца и сосудов, а также цистите.

Дыни в пресс-службе посоветовали выбирать также как и арбузы. «Но есть и небольшие различия. У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой, если твердая, то это признак того, что дыня незрелая. Если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим. От дыни обязательно должен исходить аромат, если запаха нет, этот плод покупать не стоит», — отметили в ведомстве.