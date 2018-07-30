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Пугачёва и Галкин делятся своими фото и счастьем с отдыха в Юрмале
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Звезды, которым постоянно не везет в любви
Звезды, которым постоянно не везет в любви

Пугачёва и Галкин делятся своими фото и счастьем с отдыха в Юрмале 

13 Новостей.ru 47 минут назад
Фото: 13 Новостей.ru
За этой звёздной парой следит большая часть поклонников и ненавистников и всё ждут прокола, когда они объявят о расставании и что это был брак для пиара. Однако, как не стараются папарацци и журналисты создать атмосферу не счастливой семьи, у Пугачёвой и Галкина всё идёт отлично. Они часто делятся фотографиями и видео счастливой семьи и по всей видимости в их отношениях гармония и любовь. Это лето они решили провести в любимой Юрмале, откуда и показывают фотографии, на которых счастье заметно невооруженным глазом. В Юрмале звёздные супруги арендовали шикарную виллу, хотя до их семейного замка в Грязи ей далеко. Но что нужно для счастья?Солнце, море и немного любви. Поклонники пары наперебой комментируют то, настолько стали похожи Пугачёва и Галкин с годами. Известно, что чем больше люди живут друг с другом вместе, тем больше они становятся похожими на друг друга. фото с открытых источников Поклонники восхищаются и тем, настолько Алла Борисовна выглядит счастливой, отдохнувшей и помолодевшей и тем, что Галкин становится больше похожим на мужчину, а не на мальчика, которым многие привыкли его видеть. Звёзды также не остались в стороне от комментариев фотографии и пожелали всем найти такой любви, от которой сносит голову.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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