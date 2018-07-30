Виктор Логинов: Актеры — они как грибники

Звезда сериала «Счастливы вместе» актер Виктор Логинов признался, что теряет физическую форму. Артисту не нравится в себе то, что изо дня в день его тело становится все увесистее, а весы показывают совсем не то, что Виктор хочет видеть:

— Я не в такой прекрасной форме, как раньше, — вздыхает актер. — Во мне есть несколько лишних килограммов. Но гнобить себя за еду точно не буду. Хочется тебе есть — ешь! Если же потом бегаешь по лестницам или засовываешь себе два пальца в рот, лучше вообще не ешь!

Логинов не спешит бежать в спортзал, чтобы прийти в прежнюю форму:

— У меня всегда существуют планы записаться в спортзал, — продолжает любимец публики. — Меня даже к этому подталкивают, заставляют купить абонемент. Я же в свою очередь бегу от этого сломя голову. Но меня еще спасает то, что у меня очень напряженный график, я все время нахожусь в движении. А лишние килограммы набираются тогда, когда ты неделю-две сидишь дома, зная, что у тебя впереди много выходных. Тогда и наступает то самое время, которое я в шутку называю «Ешь, молись, люби!»

Недавно артист снялся в комедийном сериале «Девочки не сдаются» о перипетиях пяти женских судеб.

— В сериале «Девочки не сдаются» вашей партнершей стала Анна Якунина . Это ведь не первая ваша совместная работа?

— Да, мы много лет знакомы, вместе играли в театре, и вот судьба объединила нас в этом телепроекте. Считаю Аню одной из лучших партнерш современности! Мы сразу сошлись на том, что наша лирическая линия должна быть самой жизненной. Надеюсь, так и получилось.

— Что вашему герою пришлось сделать ради своей второй половинки?

— Я пел, хотя у меня совершенно нет вокальных данных.

— Какие навыки вам еще понадобились?

— Кулинарные. В кадре готовил еду, овощи шинковал. Даже травму получил: расслабился в одном дубле — и хлоп себя по пальцу! Вообще готовить я люблю и делаю это с удовольствием, недаром был ведущим трех проектов о еде. Вот, например, сегодня ночью проснулся и потянуло испечь кулебяку с мясом.

«Учу сыновей мужским обязанностям»

— Какой, по-вашему, должна быть идеальная девушка?

— Женственной в первую очередь. Для меня женственность — это изысканность, красота, утонченность, вкус, эротизм, ум, материнство. Но тут многое зависит и от нас, мужчин. Нельзя требовать женственности, не давая взамен мужественности, поэтому я учу своих сыновей вкручивать лампочки, открывать двери перед дамой, помогать с сумками. И мои пацаны уже сейчас не дают в руки маме ничего тяжелее чашки кофе.

— Учите собственным примером?

— Конечно. Слова могут не запомниться, а пример навсегда останется в памяти.

— Каким отцом себя можете назвать?

— Я — справедливый, предпочитаю решать проблемы разговорами, а не ремнем. Считаю, что ни одно физическое наказание не сделает человека лучше. Важно не ругать ребенка, а спокойно сесть и выяснить, в чем сложность, и попытаться ее решить.

— А бывало, что дети задавали вам вопрос и вы не знали ответ?

— Естественно! Невозможно знать все, ведь мир большой. Я придерживаюсь мнения, что, пока твой мозг пытлив и любопытен, ты живешь. И кстати, очень люблю вопросы детей — общение с ними по-настоящему заряжает. Достаточно часа совместного времяпровождения, чтобы получить порцию позитива на месяц вперед.

— А с какими школьными предметами можете помочь детям?

— С историей, географией, а вот физику терпеть не могу с детства.

— Как любитель географии, назовите лучшее место в России?

— Я очень люблю свою страну, был практически везде. Объехал всю Россию: с севера на юг, с запада на восток. Да и жил в разных местах, в разных регионах. Всегда говорю, что Сибирь, где родился, — моя мать, Урал, где произошло становление, — мой отец, Петербург, где учился, — мой студенческий друг, а Москва — мои дети, моя любимая девушка.

Актеры — как грибники

— Вы можете сказать, что научились разбираться в людях?

— На самом деле не уверен в этом, ведь я был трижды женат (смеется). Знаю, что на сто процентов невозможно понимать людей. Бывает, встречаешь человека, энергичного, фонтанирующего, думаешь: наверняка интересен. Присмотришься — а он пустой внутри. Или сидит себе тихонько ветеран, но какой свет, какая энергия от него идет!

— И часто разочаровываетесь в окружающих?

— Да, бывает. Но я необидчивый, обида — ненужное чувство. Я не перестаю наблюдать за людьми — это мой профессиональный навык. Актеры — как грибники: ищут и собирают типажи, а потом по мере надобности достают их из своей копилки, примеряют, развивают. Раньше я даже делал пометки на бумаге, записывал, как человек головой кивает, например. Сейчас перестал, но наблюдать продолжаю, ведь это уже черта характера.

— С полезными привычками понятно, а есть ли у вас вредные?

— Уже два года не курю, стараюсь навсегда отказаться от алкоголя. Планирую перестать есть мясо, но пока срываюсь, бывают у меня «стейковые залеты». Хотя могу прожить без мяса, даже пример приведу. Недавно уехал в экспедицию в Калужскую область. Когда заканчивалась смена, все заведения были уже закрыты, и нам осталась только вермишель быстрого приготовления. И знаете, вермишелька пошла на ура! (Смеется.)

— Говорят, многие актеры суеверны…

— Я считаю суеверия глупостями, хотя по театральной традиции сценарий к попе прикладываю. Но, например, формулировка «последний день съемок» меня не смущает. Не буду менять на «крайний день», как принято в киношной среде. Считаю, что слово «последний» означает именно то, что означает. А вообще я прыгал с парашютом, погружался на дно океана, тушил пожар, стоя на огромной высоте, и меня не пугали никакие суеверия.

— Вы можете назвать себя счастливым человеком?

— Да, и в профессии, и в жизни. Я доволен тем, что у меня есть.