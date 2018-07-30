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Премьер Новой Зеландии объявила о скором выходе из декретного отпуска
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Премьер Новой Зеландии объявила о скором выходе из декретного отпуска 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 30 июля. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила в понедельник о скором окончании своего декретного отпуска после рождения дочери.
"После пяти недель отсутствия в парламенте мой отпуск приближается к концу. Примерно через неделю я снова буду у руля", — заявила политик в видеообращении, опубликованном в Facebook. Ардерн добавила, что вся ее семья чувствует себя превосходно. После выхода премьера на работу за дочерью будет ухаживать отец.
По словам премьера, она с нетерпением ждет возвращения в политику. В первые дни после выхода из декретного отпуска Ардерн собирается заняться вопросами экологии, торговли и занятости населения.
37-летняя Джасинда Ардерн родила своего первого ребенка 14 июня. Девочку назвали Нив Те Ароха. Ардерн стала второй в истории женщиной после пакистанки Беназир Бхутто, родившей ребенка, будучи действующей главой правительства.
Пока премьер находится в отпуске по уходу за ребенком, обязанности главы правительства исполняет вице-премьер и глава МИД страны Уинстон Питерс.
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