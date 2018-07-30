Индекс шашлыка: как выбрать правильное мясо для пикников

Роскачество провело исследование мяса для пикников. Как выяснилось, в большинстве марок не обнаружено даже остаточных следов антибиотиков, а также консервантов, усилителей вкуса и аромата. Зато почти у половины исследованных брендов нашли превышения по микробиологическим показателям. Что лучше покупать для отдыха на природе, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Марина Ермаченкова.

В Роскачестве каждое ведерко открывают как ящик Пандоры. Никогда нельзя сказать точно, что скрыто в упаковке с готовым шашлыком, помимо мяса.

«В единичных случаях, точнее в одном, сальмонелла. В двух случаях -листерии. В нескольких обнаружили кишечную палочку. В чуть меньше половины образцов — повышенное микробное число», — указала заместитель руководителя Роскачества Мария Сапунцова

Специального ГОСТа для проверки свежести мяса, которое идет на шашлык в России, нет. Тем не менее, в Роскачестве проверили продукт. 57 показателей, 24 известные марки. Так появилась эта таблица идеальных брендов и сомнительных образцов. Перечень теперь есть на сайте Роскачества. В свинине искали опасные бактерии и палочки, а также антибиотики, проверили мясо на свежесть. Идеальных марок оказалось четыре, ко всем остальным есть вопросы.

«Почему же мы увидели там большое количество бактерий? Очень часто это связано с условиями транпортировки и хранения продукции. Лично я не раз видела, как фуры разгружаются у магазина. Продукция стоит на жаре. Поэтому самое главное — смотрите на срок изготовления. Чем свежее, тем лучше», — призвала Сапунцова.

Оценили даже внешний вид шашлыка. Так каждый кусочек должен быть весом от 30 до 90 граммов. И все приблизительно одинаково нарезаны. Ориентир — спичечный коробок. Для равномерной прожарки. Так и вкус лучше, и бактерии не выживут.

«Ну вообще полуфабрикаты, которые предлагают наши магазины и которые как бы называются шашлыком, они подходят трем категориям людей. Это ленивые, очень ленивые и те, которым природа не дала возможности вкусно готовить пищу и угощать ею друзей», — считает президент «Лиги шашлыка» Валерий Мальцев

Президент ассоциации шашлычников России Валерий Мальцев категорично выражает свое мнение о готовой продукции. Минусов видит больше, чем плюсов. Если уж купить надо, то стоит внимательно осмотреть ведерко или пакет. Все должно быть герметично, никаких капелек

«Ну и, наконец, правильно посмотреть на состав шашлыка. Если написано, что состав из свиной корейки или лопатки — это более качественный продукт, чем если на нем написано свинина. Потому что вы можете найти в упаковке остатки свиных ушей или свиных хвостов», — предупредил Мальцев.

А еще в вакуумной упаковке вероятность бактерий меньше, чем в пластиковом ведерке. Но лучше вообще миновать полки и прямиком в мясной отдел. В крупных сетях за качество ручаются. Ведь если дело запахнет жареным, пострадает репутация.

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