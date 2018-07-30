«Идиллия»: Татьяна Навка и Дмитрий Песков наслаждаются отдыхом в Баку

Супруги Татьяна Навка Дмитрий Песков порадовали себя прогулкой по улочкам Баку, посетив главные достопримечательности этого города. В Сети порадовались за звездную пару, которые выглядят влюбленными и счастливыми, и смогли выкроить время в напряженном рабочем графике, чтобы провести его наедине друг с другом.

Весь отечественный бомонд собрался в эти дни на музыкальном фестивале «Жара» Эмина Агаларова в столице Азербайджана Баку. Именитая фигуристка Татьяна Навка и ее муж, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посетили этот масштабный праздник музыки впервые. Они не только насладились выступлениями отечественных звезд шоу-бизнеса, но и решили прогуляться по улицам Баку. Татьяна и Дмитрий побывали в месте, где снимался легендарный фильм «Бриллиантовая рука», и в других интересных локациях. Для прогулки Навка выбрала белоснежный топ с открытыми плечами и юбку цвета беж, подчеркнув талию белым ремешком. Песков надел на прогулку по Баку льняные брюки и голубую футболку. Супруги счастливо улыбались на фото и выглядели очень гармонично.

«Баку… Бриллианты… Гипс… Руссо туристо, облико морале, ферштейн? Есть такой вид туризма, называется поттуризм, это когда местом паломничества выбираются места, где снимали известные фильмы. Ну как можно побывать в Баку и не посетить эти места?!», — подписала серию снимков Татьяна. В Сети порадовались за идиллию в звездной семье и написали в их адрес много приятных слов. Как это часто бывает с комментариями под публикациями знаменитостей, не обошлось и без язвительных замечаний, но их на этот раз было меньшинство. «Милая, нежная и очень молодая! Только у достойного мужчины может быть такая красивая и счастливая жена» «Даже на фото чувствуется любовь и нежность»

«Очень красиво и естественно выглядите! Идиллия!» «Приятно посмотреть на счастливых и влюбленных людей» Кстати, в один из вечеров во время фестиваля «Жара» певица Ани Лорак выложила совместное селфи с Татьяной Навкой, на котором фигуристка получилась крайне неудачно. В Сети ее не узнали и приняли за бабушку Лорак.